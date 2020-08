Le aperture spagnole - Barça, inizia l'era Koeman. Messi tiene tutti con il fiato sospeso

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 19 agosto 2020:

Marca

"Messi tiene il Barça con il fiato sospeso"

L'apertura del quotidiano è ovviamente riferita al Barcellona. Abidal lascia il club, Koeman è già responsabile del progetto e infine Bartomeu afferma di non dubitare di Messi e della sua continuità. Silenzio inquietante del numero 10 che ha diverse offerte e sta movimentando la situazione.

As

"Volano verso la gloria"

Questa volta il quotidiano dedica l'apertura della prima pagina al Paris Saint-Germain che entra, per la prima volta nella sua storia, in finale di Champions League dopo aver travolto il Lipsia con il punteggio di 3-0 anche grazie ad un grande Di Maria, autore di una prestazione con due assist e un gol che ha trascinato i parigini.

Mundo Deportivo

"Era Koeman"

Si torna a parlare di Barcellona nell'apertura del giornale e nel titolo si fa riferimento alla scelta per il nuovo tecnico: Ronald Koeman. E' già a Barcellona e si prevede che la sua firma sarà annunciata oggi e che venga presentato. Vuole firmare due anni senza condizioni, ha chiesto a Henrik Larsson di fargli da assistente e il club pagherà 5 milioni all'Olanda.

Sport

"Firmato"

Altra apertura questa mattina per il Barcellona in prima pagina per il quotidiano. Koeman oggi sarà l'allenatore del Barça: "Adesso è arrivato il momento di allenare i blaugrana". Abidal si dimette da segretario tecnico. Bartomeu: "Per Koeman, Messi è il pilastro del nuovo progetto". Il presidente assicura: "Il rinnovo del personale sarà tanto profondo quanto necessario".