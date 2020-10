Le aperture spagnole - Barça, manita prima del Clasico. R. Madrid sotto pressione con lo Shakhtar

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 21 ottobre 2020:

Marca

"Fame dei campioni"

Il quotidiano si concentra sulle due squadre di Madrid impegnate oggi in Champions nell'apertura. Il Bayern Monaco misura la forza del suo attacco contro l'Atletico. Joao Felix cerca una grande notte continentale. Gnabry positivo al Covid-19. Flick: "Simeone ha realizzato la miglior difesa d'Europa". Il Real Madrid, senza Sergio Ramos, non vuole sottovalutare lo Shakhtar con 8 giocatori ai box causa Covid-19. Zidane: "Meritiamo le critiche dell'altro giorno, io per primo".

As

"Sotto pressione"

Prima pagina tutta dedicata al Real Madrid nell'apertura. I Blancos alla prima in Champions League senza Sergio Ramos costretti a riabilitarsi. Lo Shakhtar Donetsk arriva molto rimaneggiato a causa del Covid-19 e dei tanti infortuni dei suoi calciatori.

Sport

"Manita prima del Clasico"

Apertura che viene naturalmente dedicata al Barcellona che vince 5-1 contro il Ferencvaros e riparte con una goleada in Champions League. Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri e Dembelé sono stati gli autori dei cinque gol che hanno segnato un comodo ritorno alle competizioni europee.

Mundo Deportivo

"Manita per credere"

Anche questo quotidiano dedica l'apertura al Barcellona di Koeman che si lascia alle spalle la sconfitta di Lisbona con una vittoria corale (5-1 al Ferencvaros) che fa bene al morale prima del Clasico. Brilla e segna la giovane coppia Ansu Fati-Pedri, come Messi, Coutinho e Dembelé. Piqué espulso non ci sarà a Torino.