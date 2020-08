Le aperture spagnole - Bayern campione d'Europa: "I soldi non danno (per ora) la felicità"

Di seguito le aperture spagnole di oggi lunedì 24 agosto 2020: la vittoria della Champions League da parte del Bayern si prende le copertine anche dei quotidiani politici, mentre per quello che riguarda i sportivi sono soprattutto i madrileni a dare grande risalto: "I soldi non danno (per ora) la felicità" titola Marca in riferimento alle grandi spese del Paris Saint-Germain per avere Mbappé e Neymar. Partita decisa da Coman, che nel PSG era cresciuto. "Bayern che sei nei cieli" titola As, "La sesta del Bayern" invece è l'apertura di Mundo Deportivo. L'altro quotidiano catalano, Sport, apre invece col Barcellona: "Comando totale per Koeman". Estadio Deportivo commenta la finale di Champions in funzione Supercoppa europea, col Siviglia che affronterà il Bayern a Budapest.