Le aperture spagnole - CR7 punta la Scarpa d'Oro, il Barça E. Garcia e il recupero di Dembele

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 23 giugno 2020:

Marca

"Ronaldo, come un matto per la Scarpa d'Oro"

Apertura dedicata a CR7 da parte del quotidiano. Il portoghese dista 5 gol 5° premio ed ha 4 partite per superare Lewandowski che guida la classifica con 34 realizzazioni, mentre l'attaccante della Juventus è a quota 30 proprio come Immobile della Lazio, raggiunto nello scontro diretto.

As

"E'stato commesso un grave errore"

Questa volta la prima pagina del giornale è dedicata per grande parte al caso che riguarda il Fuenlabrada che, secondo il Consiglio Superiore dello Sport, non avrebbe dovuto viaggiare perché ciò ha messo a rischio la salute pubblica. Il club afferma che le accuse sono false, mentre Tebas ha proposto di sospendere tutta la giornata. Un consiglio comunale di Coruna si reca alla procura e viene aperto il caso.

Mundo Deportivo

"Aprietan por Dembele"

Apertura del quotidiano dedicata al Barcellona ed in particolare all'ex Borussia Dortmund. Setien considera una priorità il recupero del francese contro il Napoli o almeno nei quarti. Assente da febbraio, il suo ritorno è fondamentale, secondo il tecnico, per le opzioni in Champions League.

Sport

"Trueque para la defensa"

Ancora Barcellona in apertura per quanto riguarda questo giornale. I blaugrana vogliono assicurarsi Eric Garcia e sono aperte le negoziazioni con lo scambio tra Semedo e Cancelo che potrebbe facilitare l'accordo. Il centrale del City ha ancora un anno di contratto e la sua predisposizione a tornare al Barça quest'estate è completa.