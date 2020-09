Le aperture spagnole - Il Barça comincia senza Messi. Odegaard unica novità del Real

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 1 settembre 2020:

Marca

"La Liga che si può perdere Messi"

Apertura dedicata al campionato spagnolo con il calendario che occupa tutta la prima pagina e il titolo abbastanza eloquente che sottolinea una volta di più la possibile partenza del fuoriclasse argentino dal Barcellona, club nel quale è cresciuto e si è affermato ai livelli a cui è adesso.

Mundo Deportivo

"Manda Koeman"

Altra apertura dedicata al Barcellona, ma anche a Lionel Messi. Il City rinuncerà all'acquisto se dovrà pagare il trasferimento. Il nuovo tecnico del Barça dirige il primo allenamento del preseason. Ronald lavora con un gruppo per ora senza nazionali e senza Leo, ma con gli 'scartati' Suarez e Vidal.

Sport

"Il Barça di Koeman inizia senza Messi"

Anche questa apertura è dedicata al Barcellona e Lionel Messi. Leo non si è presentato per l'allenamento. Il crack mantiene la sua strategia confidando di poter partire gratuitamente e con il sostegno incondizionato del City. Prossimo vertice tra J. Messi e Bartomeu. Il padre del calciatore si recherà nelle prossime ore per un incontro con posizioni molto opposte. Il nuovo allenatore inizia la preseason. Koeman prende il comando della squadra con un molte assenze e molti casi pendenti.

As

"Il galattico della nuova normalità"

Questa volta è il Real Madrid ad essere in prima pagina nell'apertura del quotidiano con Odegaard che entra in prima squadra dei Blancos cinque anni dopo il suo acquisto ed è l'unica novità nella squadra di Zidane al momento in cui rinizia il lavoro.