Le aperture spagnole - Il Barcellona subisce un'umiliazione storica: "Vergogna"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 8 agosto 2020:

Marca

"Vergogna"

Apertura dedicata al Barcellona che subisce un'umiliazione storica: il Bayern Monaco infligge ai blaugrana la più grande goleada mai subita in Champions League. Setien con un piede e mezzo fuori dalla guida tecnica dei catalani. Il calcio spagnolo senza semifinaliste dopo 13 anni. Duro attacco di Pique al club.

As

"Umiliazione storica"

Altra apertura dedicata al Barcellona come è prevedibile che sia. Il disastro contro il Bayern apre una crisi dalle conseguenze imprevedibili che tocca tutti i livelli del club. Pique: "Vergogna, è la parola giusta; sono necessari cambiamenti nel club a tutti i livelli". Bartomeu: "È ora di prendere decisioni, alcune sono già state prese".

Mundo Deportivo

"Vergognosa fine del ciclo"

Il quotidiano in edicola questa mattina apre la prima pagina con il tracollo del Barcellona contro il Bayern Monaco. I tedeschi fanno il bagno ai blaugrana, che concedono una vittoria storica. Pique: "Abbiamo toccato il fondo. Sarò il primo ad andarmene se necessario". Setien, condannato, non proseguirà. Bartomeu convocherà le elezioni.

Sport

"Umiliazione storica"

Tutti i giornali sono ovviamente per il Barcellona con l'apertura che è evidentemente riferita ai blaugrana. Una squadra ridicola patisce la peggior sconfitta in Europa e chiude una stagione pietosa senza nessun titolo per la prima volta negli ultimi 12 anni. Pique: "È una vergogna, abbiamo toccato il fondo. Il club necessita di cambiare tutto e, se serve, mi offre per andarmene anche io". Bartomeu: "Mi dispiace molto. È stato un disastro. Dobbiamo prendere delle decisioni e alcune di esse le avevamo già in mente. Quindi le annunceremo". Setien: "Non dipende da me continuare qua o meno. Se Pique dice certe cose, che è stato qui tutta la vita, forse devi prendere delle decisioni".