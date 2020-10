Le aperture spagnole - Koeman vuole Depay. Real Madrid in allarme dopo lo 0-1 con il Cadice

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 19 ottobre 2020:

Marca

"Stato di allarme"

Apertura del quotidiano dedicata al Real Madrid. Lo 0-1 di Cadice porta a un vertice tra Zidane e giocatori. Il tecnico si è incontrato con la squadra per esaminare un esame di coscienza prima dell'allenamento a Valdebebas. Intensità e attitudine, i concetti più utilizzati nel colloquio. Autocritica del gruppo Blancos, senza cercare scuse e appello all'unità.

As

"Segnalati"

Il Classico è alle porte e non possono che essere Real Madrid e Barcellona il tema del giorno. Marcelo, Isco, De Jong e Griezmann monopolizzano le critiche a Madrid e in casa blaugrana nella settimana in cui torna la Champions League e ci si avvicina alla sfida tra colossi.

Sport

"Koeman all'attacco"

Questa volta è il Barcellona a dominare la prima pagina del quotidiano in edicola con le parole dell'allenatore blaugrana che vuole Depay a gennaio: "Proverò a portarlo. Non dipende solo da me e non so quale sarà la situazione finanziaria del club nel prossimo mercato". Molto soddisfatto di Messi: "E' rimasto e il suo atteggiamento è ottimo. È un calciatore molto intelligente e quando vede una palla si diverte sempre". L'addio di Suarez: "Ero in vacanza e dovevo parlare al telefono, ma ha trasmesso tutto in modo chiaro e onesto. Penso che abbiamo agito in modo corretto". Futuro: "Sto lontano dal gioco elettorale. Se faccio bene il mio lavoro, non credo che ci saranno molti candidati che mi respingeranno".

Mundo Deportivo

"Koeman: 'Proverò a portare Depay'"

Barcellona e mercato in primo piano con le parole del tecnico blaugrana che conferma come l'operazione per l'attaccante del Lione andrà in porto a gennaio, ma non dimentica neanche l'opzione che porta a Wijnaldum, centrocampista del Liverpool.