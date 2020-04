Le aperture spagnole - la Liga ha fame di calcio. Coutinho via dal Barça solo per 100 mln

Di seguito le principali aperture sportive di oggi, giovedì 30 aprile 2020:

AS

"Fame di calcio" - I club si preparano a riprendere le attività però chiedono maggiori informazioni su come farlo. Oggi il governo dovrebbe rendere noti i dettagli del ritorno in campo. I test si realizzeranno in anticipo e determineranno anche il calendario della ripresa.

Marca

"Mi assumo il rischio di giocare, sarà lo stesso di qualsiasi lavoratore" - Parla Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, che ha anche aggiunto: "La società ci dà tanto, adesso è arrivato il nostro momento. Dobbiamo provare a far dimenticare alle persone ciò che stanno passando".

Mundo Deportivo

"100 milioni o niente" - Il riferimento è al futuro di Coutinho, col Barcellona che non ha intenzione di svenderlo ed è pronto ad aspettare l'offerta giusta per venderlo. Al momento non sono arrivate proposte, neanche dalla Premier, e se non arriveranno resterà in blaugrana.

Sport

"Il Borussia Dortmund vuole Ansu Fati" - I tedeschi, che venderanno Jadon Sancho, hanno messo nel mirino il giovane attaccante del Barcellona. Al momento il club blaugrana ha preso tempo ma prenderà in considerazione solo un prestito o una cessione con diritto di recompra.