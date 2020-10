Le aperture spagnole - La Spagna fa 0-0. Barça, raccolte 18.090 firme contro Bartomeu

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 8 ottobre 2020:

Marca

"Tan amigos y a por el mundial”

Apertura dedicata alla Spagna che pareggia ottimamente per 0-0 contro il Portogallo, controllando bene anche Cristiano Ronaldo. Buona prima parte della Roja alla quale è mancato solo il gol. Debutto per Adama Traoré che esibisce la sua velocità. I due paesi rendono nota la loro candidatura congiunta al Mondiale del 2030.

As

"La Spagna ha muscoli"

Ancora una volta l'apertura in prima pagina è dedicata alla Spagna. Promettente debutto con le Furie Rosse da parte di Adama Traoré. La Nazionale è

un po’ calata con i minuti. Cristiano Ronaldo e Renato Sanches fermati dalla traversa non sono riusciti a trovare la via del gol.

Sport

"Mozione! 18.090 firme valide. Dimissioni?"

Un punto sulla situazione in casa Barcellona nella prima pagina di oggi. La mozione di sfiducia nei confronti di Bartomeu ha superato il taglio che era situato a 16.520 firme. La votazione contro di lui e la sua giunta dovrebbe realizzarsi in un massimo di 20 giorni. Il presidente nella riunione della prossima settimana se lasciare l'incarico.

Mundo Deportivo

"18.090”

Apertura dedicata totalmente al Barcellona con il voto di sfiducia nei confronti di Bartomeu che continua nonostante sia stato superato il minimo di 16.521 firme valide. I blaugrana sono in attesa dell’ok della Generalitat sulla fattibilità di un voto durante una pandemia.