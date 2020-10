Le aperture spagnole - Mbappé vuole solo il Real Madrid. Barça al lavoro per Depay

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 16 ottobre 2020:

Marca

"Griezmann: 'Deschamps sa dove mettermi... E ne approfitto"

Apertura del quotidiano dedicata al francese in forza al Barcellona che brilla con la sua Nazionale giocando da 10 e restituisce a Koeman il dardo di Siviglia. Si rivendica ed invia un messaggio all'allenatore dopo aver criticato la sua mancanza di successo. Deschamps: "Non è contento della sua situazione al Barça".

As

"Mbappé pensa in Blanco"

Clamorosa indiscrezione di mercato in prima pagina in chiave Real Madrid. Font, candidato alla presidenza del Barcellona e Klopp tentano il fenomeno del PSG, ma il francese vuole solo andare a Madrid. Ha assunto un prestigioso avvocato specializzato in diritto sportivo.

Sport

"Depay firma"

Ancora Barcellona e ancora mercato in prima pagina. I blaugrana hanno già acconsentito all'arrivo dell'attaccante olandese a gennaio in attesa di perfezionare qualche uscita per ridurre i salari. Il club sta già lavorando per trovare una soluzione al futuro di Dembele e sta testando il mercato per piazzare Braithwaite.

Mundo Deportivo

"Pedri: 'Il mio polso non tremerebbe al Clasico'"

Prima pagina dedicata in apertura alla nuova perla del Barcellona che stupisce per il suo talento e la sua sfacciataggine vivendo al massimo il suo sogno di giocare per i blaugrana. Gli piace la richiesta di Koeman, di che "giocare con Messi è un'altra cosa" e avverte: "Possiamo battere chiunque".