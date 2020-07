Le aperture spagnole - Messi dubita sul rinnovo ed il Barça trema. Blaugrana su Eric Garcia

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 4 luglio 2020:

Marca

"Un portiere di campionato"

Apertura del quotidiano dedicata a Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid che quest'anno sta disputando una grande stagione. Il belga punta al suo terzo premio Zamora quando sono 12 anni che nessun estremo difensore dei Blancos vince quel riconoscimento.

As

"Messi dubita. Il Barça trema"

L'apertura del giornale è dedicata al fuoriclasse argentino e vengono elencati una serie di motivi che gli hanno tolto serenità come la mancata firma di Neymar, le vicende legate all'addio di Valverde, la riduzione dei salari: tutto questo ha rallentato le negoziazioni per il rinnovo anche se il club fa sapere che non c'è nessuna rabbia da parte del suo crack.

Sport

"Eric Garcia, ¡ya!"

Apertura dedicata al calciomercato con il Barcellona che avrebbe iniziato le conversazioni con il Manchester City per far firmare questa estate il ragazzo. Nel caso in cui non venga trovato un accordo al club blaugrana interesserebbe fare in modo che nel 2021 possa arrivare gratis.

Mundo Deportivo

"Pjanic joker"

In questo caso l'apertura del giornale è dedicata al bosniaco e viene sottolineato come porti diverse soluzioni su tutta la linea mediana data la sua versatilità: può sostituire Busquets, liberare De Jong ed è bravo a fare pressione alla palla.