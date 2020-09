Le aperture spagnole - Messi è tornato a "casa" al Barça. Sergio Ramos vale un 9

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 8 settembre 2020:

Marca

"Sergio Ramos, il falso 9"

Apertura del quotidiano dedicata al difensore centrale del Real Madrid che ha segnato 34 gol nelle ultime due stagioni. I suoi numeri sono all'altezza di attaccanti come Bale, Rodrigo, Morata, Gerard Moreno e Lautaro. Nel 2018/2019 è arrivato a quota 18 (11 rigori), mentre nel 2019/2020 è a quota 16 gol (9 rigori)

As

"Messi anno 17°"

Non poteva mancare un giornale con riferimento in apertura a Lionel Messi.

L'argentino lascia la crisi alle spalle e torna al lavoro, 17 anni dopo il suo esordio con il Barcellona. Dopo aver eseguito il test domenica, è stato il primo ad arrivare e si è esercitato da solo per precauzione.

Sport

"Benvenuto a casa tua Leo!"

Abbastanza eloquente il titolo del giornale in prima pagina su Lionel Messi che è tornato ad allenarsi, dopo aver annunciato che sarebbe rimasto al Barcellona, dimostrando di voler giocare il prima possibile. Il fuoriclasse argentino ha incontrato per mezz'ora Koeman, al quale ha assicurato il massimo coinvolgimento.

Mundo Deportivo

"Test Messi"

Ancora un'altra apertura dedicata al fuoriclasse argentino. Messi rientra ad allenarsi da solo nella disciplina della squadra, vincolato dai protocolli Covid. Ieri Koeman gli ha detto che lo vede come il leader della squadra e che si fida delle sue parole perciò che sia super motivato.