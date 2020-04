Le aperture spagnole - Molti giocatori non vogliono tornare in campo: hanno paura

Di seguito le principali aperture sportive dei quotidiani spagnoli di oggi, venerdì 24 aprile 2020:

AS

"Odegaard o Modric" - Il Milan, grazie a Boban, era a un passo dal convincere il croato a lasciare il Real Madrid, ma l'addio di Zorro ha complicato le cose. Anche Beckham è pronto a convincerlo per portarlo all'Inter Miami in MLS ma lui ancora non ha deciso. Solo nel caso in cui dovesse partire l'ex Pallone d'Oro, allora i Blancos riporterebbero a casa il norvegese.

Marca

"Sarà il migliore attaccante del decennio" - A parlare è il direttore sportivo del Salisburgo Freund e il protagonista della dichiarazione è il bomber del Borussia Dortmund Haaland. Il Real Madrid resta interessato al giocatore, che dopo sola mezza stagione in Germania, potrebbe cambiare nuovamente squadra accettando la corte dei Blancos.

Mundo Deportivo

"Contatto con Werner" - I dirigenti del Barcellona Abidal e Planes si sono incontrati in Germania con il padre dell'attaccante del Lipsia prima dei blocchi per il Coronavirus. Il giocatore è ovviamente intrigato dai catalani ma non ha ancora accettato il corteggiamento perché ha moltissime offerte da considerare prima di scegliere definitivamente.

Sport

"Paura di tornare" - I giocatori di sei squadre della Liga spagnola sono disposti a terminare la stagione immediatamente e a non giocare perché pensano che il ritorno in campo non sia abbastanza sicuro a causa del Covid-19. I capitani esigono che sia il ministero della Salute ad autorizzare il ritorno agli allenamenti e a dare il semaforo verde per tornare in campo. Inoltre esigono almeno un mese di tempo per allenarsi.