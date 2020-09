Le aperture spagnole - Oggi inizia LaLiga. Koeman: "Messi è il migliore al mondo"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi sabato 12 settembre 2020:

Marca

"Piena di passione"

Inizia oggi la Liga e, inevitabilmente, in Spagna si festeggia e si celebra il campionato. Il quotidiano riporta la voglia di calcio della gente e dei tifosi che però ancora devono restare a casa a vedere la partita in attesa di nuove disposizioni che potrebbero arrivare dall'alto.

As

"La quinta virus"

Altra apertura dedicata al campionato spagnolo. Una manciata di giovani stelle di varie squadre ha messo in fermento il 90° campionato, che inizia oggi senza pubblico o grandi acquisti. Il Real Madrid e altri sette club non hanno speso un euro per migliorare le proprie rosa.

Sport

"In corso"

Una nuova apertura per il quotidiano questa volta legata al Barcellona. L'era Koeman comincia a prendere il via con una prima amichevole in cui l'allenatore schiererà una squadra diversa ogni tempo. Così il tecnico prima della sfida al Nastic: "Ti alleni come giochi e sono molto contento del livello mostrato in queste prime due settimane".

Mundo Deportivo

"Koeman: 'Messi è il migliore'"

Apertura dedicata alla vicenda legata al fuoriclasse argentino. Il nuovo tecnico ritiene che Leo sia molto importante anche come figura ai suoi occhi e per il suo progetto. Olandesi soddisfatti della squadra: 'Hanno dimostrato intensità e giocano mentre sono allenati".