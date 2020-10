Le aperture spagnole - Real senza acquisti come nell'80. Barça niente colpi dell'ultimo minuto

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi martedì 6 ottobre 2020:

Marca

"Ansu batte i record"

Apertura dedicata al Barcellona e ad Ansu Fati con la Spagna che domani affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo che voleva reclutarlo da piccolo, ma la RFEF lo ha impedito.

As

"Il Real Madrid torna al 1980"

Questa volta l'apertura in prima pagina è dedicata al Real Madrid che per la prima volta negli ultimi quarant'anni chiude un mercato estivo senza acquisti. Recupera Odegaard, Lunin e Odriozola. Rimanda i nuovi colpi in entrata al 2021.

Sport

"Nessun acquisto dell'ultimo minuto"

Un punto sul mercato del Barcellona in prima pagina per il quotidiano quest'oggi. Koeaman è rimasto senza Depay, il suo attaccante. I blaugrana non sono stati in grado di cedere Dembele allo United e questo ha reso impossibile la firma dell'olandese. Eric Garcia dovrà aspettare dicembre con il club che ha provato a farlo firmare fino all'ultimo minuto, ma non era disposto a pagare i 10 milioni che chiedeva il City.

Mundo Deportivo

"No, sì"

Apertura dedicata totalmente al calciomercato in chiave Barcellona. Gli aspetti negativi sono rappresentati dal rifiuto di Dembele ad andare in prestito allo United che vanifica la firma di Depay. Non verrà neanche Eric Garcia: il City ha rifiutato l'offerta finale dei blaugrana di 10+8 milioni. Rafinha invece va al PSG per solo variabili e Todibo, trasferito al Benfica per due anni.