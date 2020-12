Le aperture spagnole - Real, settimana decisiva per Zidane. Barça, Koeman bacchetta Tusquets

Queste le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli di oggi, sabato 5 dicembre 2020.

Marca

"Andiamo avanti sicuramente"

Il quotidiano Marca si apre con le parole di Zinedine Zidane, convinto che il Real Madrid saprà ribaltare le dinamiche attuali. Oggi, prova di fuoco a Siviglia, dove i Blancos dovranno affrontare il primo match di una settimana molto tosta, in cui affronteranno anche Borussia Mönchengladbach e Atletico Madrid.

Mundo Deportivo

"Per Pelé"

La possibilità che Messi (641 gol con il Barça) assalti il ​​record di gol di Pelé (643) realizzato nello stesso club, è una delle principali attrazioni della gara di stasera alle ore 21 contro il Cadiz. Koeman avverte che "non si possono perdere più punti" e l'argentino proverà a strappare al brasiliano il record di capocannoniere della storia in un solo club.

as

"Mi sento forte e so dove sono"

Anche As dedica la copertina alle parole di Zinedine Zidane in conferenza stampa. Il tecnico francese si prepara per una settimana decisiva in cui è in gioco il suo futuro in panchina.

Sport

"Che la festa continui"

Il Barcellona con undici gol segnati e zero subiti nelle ultime tre gare vuole continuare di questo passo. Tornano titolari stasera contro il Cadiz Ter Stegen, Messi e Coutinho. Intanto Koeman bacchetta il presidente Tusquets: "Le sue parole non aiutano".