Le aperture spagnole - Una Spagna giovane fa 1-1 con la Germania. Messi valuta di restare al Barça

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi settembre 2020:

Marca

"La fede è un punto"

Apertura del quotidiano dedicata alla Spagna questa mattina. La rinnovata selezione di Luis Enrique resiste contro la Germania. Gayà, al 96' minuto, trova il premio per la perseveranza e firma l'1-1. Quattro debutti: Merino, Ferran Torres, Oscar Rodriguez e Ansu Fati.

As

"Permesso per sognare"

Altra apertura anche questa dedicata alla Spagna. Una squadra in ricostruzione pareggia per 1-1 con la Germania in Nations League grazie al gol di Gayà al 95'. Gli esordienti Ferran Torres, Ansu Fati, Mikel Merino e Oscar Rodriguez lasciano buone sensazioni al ritorno di Luis Enrique. De Gea, il migliore, ha tenuto la Roja quando il rivale ha spinto di più.

Sport

"Ci pensa"

Non poteva mancare un giornale che in apertura affrontasse il caso Messi. Il fuoriclasse argentino ora sta studiando per restare al Barça. La posizione inflessibile di Bartomeu che rifiuta di trasferirlo o di dargli la lettera di libertà lascia la stella alle corde. Deve scegliere tra andarsene senza un accordo rischiando una causa multimilionaria o fare marcia indietro e tornare ad allenarsi. Sta valutando seriamente la possibilità di continuare al Barça fino al 30 giugno e di negoziare con un altro club a partire dall'1 gennaio. Nelle prossime ore, deve rendere nota la sua decisione finale: nessuno vuole che la situazione continui più a lungo.

Mundo Deportivo

"Debutto miracoloso"

Infine anche questo quotidiano dedica la prima pagina alla Spagna. Ansu Fati (17 anni e 308 giorni) a Stoccarda diventa il 2° esordiente più giovane nella storia della Roja. Ha creato pericoli, hanno annullato un gol e alla fine Gayà ha segnato al 95' per una Spagna che ha combattutto pur dando spazio ai giovani.