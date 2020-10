Le aperture spagnole - "VAR ingiusto" e "Arbitro madridista": le polemiche dopo Barça-Real

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi lunedì 26 ottobre 2020:

Marca

"Ecco come si cucina lo sballo Blanco"

Dopo la vittoria contro il Barcellona le prime pagine vengono dedicate al Real Madrid ed è il caso anche per questo quotidiano che esalta il tecnico. La fiducia del club e lo scudo di Zidane hanno stimolato la squadra. L'allenatore è il vincitore del Clasico secondo i tifosi. Hazard intanto entra nei convocati per la "finale" contro il Borussia Moenchengladbach.

As

"Ramos 100 motivi per rinnovare"

Il capitano del Real Madrid, che ha segnato cento gol ed è il giocatore più decisivo dei Blancos, termina il suo contratto in questa stagione ed il quotidiano spiega in apertura come converrebbe ad entrambi rinnovarlo. Lo spagnolo vuole fissare per due anni e il club gliene offre uno. Clamore contro il VAR a Barcellona.

Sport

"È un madridista confessato"

Apertura con strascichi importanti sul Clasico tra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana hanno presentato una denuncia a Rubiales per il controverso arbitraggio di sabato. Gli abitanti di Benidorm, da dove proviene Martinez Munuera, rivelano le simpatie dell'arbitro per del Clasico per il Real Madrid. Suo padre, Juan Ramon, è stato il fondatore del circolo madridista "Los Amigos".

Mundo Deportivo

"VAR ingiusto"

Proseguono le polemiche dei quotidiani più vicini al mondo blaugrana dopo il Clasico. Il VAR moltiplica le decisioni favorevoli al Real Madrid dalla fine dell'ultima Liga. La dinamica è opposta per il Barça con revisioni discutibili che lo hanno colpito. Coutinho intanto, si è infortunato e non sarà della gara contro la Juventus.