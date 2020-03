Le big della Premier contro il Man City: lettera al CAS per l'esclusione dalla Champions

Le big della Premier contro il Manchester City. Come riporta il Daily Mail, tutte le prime dieci della classe in Premier, eccezion fatta per lo Sheffield United, avrebbero fatto appello al CAS per mantenere la sanzione comminata alla squadra di Guardiola, impedendole di partecipare alla prossima edizione della Champions League. L'emergenza coronavirus, infatti, potrebbe far slittare il ricorso e consentire quindi al City di disputare la massima competizione europea.