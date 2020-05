Le Far Oer fanno da apripista al ritorno del calcio in Europa: ieri il primo turno

Nella giornata di ieri ha ripreso il primo campionato europeo, escludendo quello bielorusso che non è mai stato sospeso. Si è giocata la prima giornata del campionato delle Isole Far Oer: cinque partite, rigorosamente a porte chiuse e 10 reti segnate. Il ritorno al calcio giocato nell'arcipelago, visto il contesto storico, ha portato il suo torneo ad essere trasmesso per la prima volta al di fuori dei propri confini. Precisamente in Norvegia, oltre alla Danimarca che ne è stato sovrano.