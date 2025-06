Ufficiale Le Havre, Confais lascia il club. Dopo tre anni, le strade si dividono

Dopo tre stagioni complesse con la maglia del Le Havre, il centrocampista Aloïs Confais (28 anni, 1 presenza in Ligue 1 in questa stagione) è pronto a cercare un nuovo inizio altrove. Il club normanno ha ufficializzato questo martedì la sua partenza a fine contratto.

Confais, ex giocatore di Troyes e Le Mans, è stato utilizzato molto poco dai suoi allenatori da quando è arrivato all'HAC (11 partite in Ligue 2, poi 3 partite in Ligue 1). Nonostante lo scarso impiego in campo, il nativo di Évreux era tuttavia molto apprezzato per il suo atteggiamento esemplare e la sua influenza positiva all'interno dello spogliatoio.

"È stato uno degli uomini in ombra, importanti in un gruppo", ha scritto il club in un comunicato, ringraziando un giocatore che ha "segnato gli animi per il suo professionalismo e il suo impegno". Confais cercherà ora una nuova sfida per rilanciare la sua carriera.