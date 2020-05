Le pagelle de Mainz - Fernandes disastroso, Aaron non la vede mai, difesa in apnea

vedi letture

Risultato finale: Mainz-Lipsia 0-5

Muller 5,5 - Costretto a chinarsi cinque volte a raccogliere il pallone in rete senza colpe. Meritano menzione però le parata sul colpo di testa di Werner nel primo tempo e sulla conclusione dalla distanza di Halstenberg.

St. Giuste 4,5 - Arrivano da ogni parte, sempre in difficoltà come tutto il reparto quando il Lipsia decide di accelerare.

Bruma 4,5 - Perde quasi tutti i duelli, decisamente impari, con Poulsen al centro dell’attacco (Dal 46’ Mateta 5,5 - Neanche il tempo di prendere confidenza con il campo che arriva il poker di Werner, il suo tacco volante sarebbe stato vano ai fini del risultato ma avrebbe comunque meritato più successo).

Niakhate 5 - Aaron non gli dà praticamente mai una mano lasciandolo solo fra Dani Olmo e soprattuto Laimer, fino a che non è uscito.

Baku 4,5 - Mezzo punto in più perchè prova a spingere sulla propria corsia impattando spesso nel muro di Halstenberg. Si dimentica di Poulsen in occasione del 2-0.

Fernandes 4,5 - Disastroso in mezzo al campo. Non segue Werner in occasione del primo gol del Lipsia, perde il pallone - e non è l’unica volta - in occasione del tris ospite (Dal 75’ Latza sv).

Kunde 5 - Non è giornata per il centrocampista del Mainz contro un centrocampo qualitativo come quello del Lipsia. Non riesce praticamente mai a fare il filtro necessario (Dal 62’ Barreiro 5,5 - Entra a risultato abbondantemente scritto. Ci prova con un colpo di testa).

Aaron Martin 4,5 - Costantemente saltato dall’avversario di turno, che sia Laimer o Werner. Ci capisce veramente poco.

Boetius 5 - Ha qualche pallone con cui potrebbe fare male alla retroguardia del Lipsia ma fallisce sempre nella precisione dell’ultimo passaggio (Dal 63’ Awoniyi 5,5 - Prova a mettere in difficoltà il pacchetto arretrato del Lipsia con la sua velocità ma alla fine non lascia il segno).

Onisiwo 5 - I palloni giocabili non sono molti e questo pomeriggio lottare contro i colossi della retroguardia del Lipsia non è facile (Dal 74’ Oztunali sv).

Quaison 5,5 - Vale lo stesso discorso del suo compagno di reparto. Non ha mai l’occasione per rendersi pericoloso se non per qualche tiro dalla distanza.