Le pagelle dei Rangers - Morelos non si congeda bene. Helander tiene botta su Havertz

Risultato finale: Bayer Leverkusen-Rangers 1-0

McGregor 6,5 - Se i Rangers non soccombono alla BayArena è soprattutto merito del suo estremo difensore, imprendibile il tiro di Diaby mentre riesce a chiudere lo specchio della porta in due occasioni ad Havertz.

Tavernier 5 - Il capitano e trascinatore dei Rangers stavolta toppa la sfida, rovina un buon primo tempo quando riesce a chiudere Diaby. In avvio di ripresa si fa passare davanti troppo semplicemente l'ex Crotone che manda il vantaggio il Bayer. (Dal 77' Patterson sv).

Goldson 6 - Sfrutta le sue doti aeree per riuscire ad allontanare i numerosi traversoni provenienti dalla corsia mancina dei tedeschi, non un grande d fare invece nel contenere Volland.

Helander 6,5 - L'unica nota positiva di una sfida da dimenticare per la squadra di Steven Gerrard. Ha un cliente davanti fin troppo scomodo come Kai Havertz, l'ex Bologna non si intimorisce e lo affronta a viso aperto.

Barisic 6 - Nulla da eccepire nella prestazione del terzino sinistro, prova a spingere soltanto nella ripresa mentre per tutto il corso della gara rischia poco contro il giovanissimo Wirtz.

Barker 6 - Gli unici tentativi di contropiede portano la sua firma, ci prova ma viene spesso frenato dalla difesa di casa. A sua discolpa anche il poco aiuto da parte dei compagni. (Dal 60' Hagi 5,5 - Ha trenta minuti per mettere in mostra le sue doti tecniche, si nota soltanto per un giallo evitabile).

Jack 5 - Difficile commentare la prestazione del mediano dei Rangers, gioca pochissimi palloni in mezzo al campo ma viene praticamente portato a spasso da Havertz. Troppo morbida la sua marcatura.

Aribo 5 - Un clamoroso liscio al centro dell'area di rigore è il ritratto esatto della sua prestazione, mai veramente in partita. Pressione passiva su Aranguiz, regala troppi spazi al cileno.

Kent 5,5 - Quei pochi traversoni per Morelos giungono tutti dalle sue parti, ha però grandi difficoltà nell'affrontare nell'uno contro uno Sinkgraven. Sicuramente però il migliore, ed è tutto dire, del tridente scozzese. (Dal 66' Jones 6 - Buono il suo ingresso in campo, qualche spunto interessante).

Davis 5 - La sua presenza in campo si nota soltanto quando viene richiamato in panchina da Steven Gerrard, il numero dieci dei Rangers non si accende mai. Fa mancare il suo supporto a Morelos. (Dal 66' Arfield 5,5 - Poco nel vivo della manovra).

Morelos 5 - Non si congeda benissimo dai Rangers, sarà addio e con la palma fin qui di capocannoniere dell'Europa League. Ha una buona occasione in avvio di gara, spreca malamente. I palloni che tocca si contano sulle dita di una mano. (Dal 77' Stewart sv).