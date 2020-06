Le pagelle del Barcellona - Ansu Fati la apre, Messi la chiude

Risultato finale: Barcellona-Leganés 2-0

Ter Stegen 6: Lenglet e il palo lo salvano contro Guerrero, attento nel finale sulla punizione di Rodrigues.

Sergi Roberto 5.5: un unico cross in mezzo per la testa di Messi, è la sola sortita offensiva del terzino spagnolo (dal 54’ Semedo 6.5: spinge molto di più, trovando anche l’assist per il 2-0 Griezmann annullato per un fuorigioco millimetrico).

Pique 5.5: qualche affanno di troppo per il centrale spagnolo, che nella ripresa è toccato duro: nulla di grave, ma Setien preferisce sostituirlo (dal 73’ Umtiti 5.5: ammonizione ingenua e inutile, ma che gli farà saltare il Siviglia).

Lenglet 6.5: salva i suoi sulla linea dopo undici minuti, un episodio che poteva cambiare la partita.

Firpo 6: errore clamoroso nella trappola del fuorigioco, è lui che tiene tutti in gioco nell’occasione di Guerrero, ma poi si riprende e disputa una buona gara.

Rakitic 6: meno lucido del solito, come quando tenta il tiro da una punizione troppo defilata, ma comunque geniale nelle triangolazioni.

Busquets 6: qualche volta è troppo macchinoso, ha bisogno di ritrovare i ritmi dopo il lungo periodo di inattività (dal 63’ Vidal 6)

Arthur 5.5: l’oggetto del desiderio della Juventus torna titolare, Setien lo schiera dal primo minuto per la prima volta dopo marzo. Non è mai davvero nel vivo del gioco, prova in ombra per il centrocampista (dal 74’ Puig 6)



Messi 6.5: accelerazioni come al solito imprevedibili, come quando si conquista il rigore poi trasformato con estrema freddezza.

Griezmann 5: si fa notare soltanto per il gol, tra l’altro annullato, che realizza nella ripresa. Non si fa pericoloso né prima, né dopo.

Fati 7: ha l’enorme merito di sbloccare una sfida più complicata del previsto: rapidissimo nell’esecuzione e preciso nel tiro che vale l’1-0 (dal 54’ Suarez 5.5: il Pistolero ha bisogno di tempo per tornare in forma, un’occasione come quella nel recupero non l’avrebbe mai fallita).