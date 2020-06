Le pagelle del Barcellona - Bentornato Messi. Jordi Alba travolgente, Araujo sorpresa

vedi letture

Risultato finale: Maiorca-Barcellona 0-4

Ter Stegen 6,5 - Un solo, grande intervento nella prima frazione: Kubo la metterebbe all'angolino, ma lui decide di indossare il mantello e smanaccia in corner. Il giapponese ci riprova su piazzato, ma la risposta in questo caso è più agevole.

Sergi Roberto 6,5 - Mattatore in avvio: fiuta le insicurezze di Sastre e le aggredisce con puro istinto da predatore. Un paio di affondi che provocano il mal di testa alla difesa maiorchina, poi dopo il doppio vantaggio si limita a gestire. (Dal 71' Semedo 6 - Ordinato dopo l'ingresso).

Piqué 6 - I pochi campanelli d'allarme provengono sistematicamente dalle corsie, anche se il Maiorca non trova quasi mai la sintesi in zona centrale. Merito anche suo, e di Araújo: grande sicurezza negli interventi e ottima leadership quando è chiamato a condurre la linea.

Araújo 6,5 - Che personalità, il ragazzino: Piqué è un riferimento sicuro, lui si lascia guidare e assolve il proprio compito con la calma di chi è destinato a diventare grande. Ottima gestione dei contrasti e senso dell'anticipo notevole.

Jordi Alba 7,5 - Che la serata gli sia propizia lo s'intuisce dopo poco più di cento secondi, quando serve l'assist al bacio per il gol di Vidal. Mette l'accento sulla vittoria dei catalani con l'inserimento che vale il tre a zero, propiziato dal tocco delizioso di Messi.

Vidal 6,5 - Il ritorno del Barça è certificato dal suo inserimento da manuale dopo appena due minuti: palla-laser di Jordi Alba e colpo di testa che non lascia scampo a Reina. Poco prima dell'intervallo finisce sul taccuino dell'arbitro per un fallo ingenuo su Dani Rodríguez. (Dal 46' Rakitic 6 - L'elemento perfetto per mettere in ghiaccio il pallone).

Busquets 6 - Un copione già visto: il meno appariscente dei tre a centrocampo, ma non per questo meno prezioso. Tutt'altro: senza velleità o preziosismi fini a sé stessi, detta il ritmo e mette ordine in regia. (Dal 71' Arthur 6 - Entra con il giusto piglio).

De Jong 6 - Senza infamia e senza lode. Nessuna giocata da far strabuzzare gli occhi, come aveva abituato ad Amsterdam, ma è senza dubbio a suo agio nello spartito armonioso dei catalani. (Dall'84' Firpo s.v.).

Messi 7,5 - L'impatto della 'Pulce' non è travolgente com'era lecito attendersi. È immancabilmente lui il catalizzatore delle trame offensive dei culé, ma la gabbia maiorchina sembra funzionare. Interviene allora la sorte, che gli sorride sull'assist un po' casuale per il raddoppio di Braithwaite. Poi si scatena: assist perfetto per Jordi Alba, il poker è un mix di estro e decisione.

Griezmann 5,5 - L'intesa con Messi viaggia al solito a corrente alternata, e la sua prestazione è nel complesso pallidina. Serve un buon pallone alla Pulce, rimpallato da Raíllo, poi poco altro. Richiamato in panchina da Setién poco prima dell'ora di gioco. (Dal 57' Suarez 6 - Buon impatto, anche se si divora un paio di occasioni).

Braithwaite 7 - Il 'terzo incomodo' (si fa per dire) dell'attacco del Barça mette la firma sul secondo acuto: prontezza di riflessi sul contatto ravvicinato Messi-Sastre e conclusione secca, di controbalzo, che finisce direttamente sotto al sette.