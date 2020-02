vedi letture

Le pagelle del Barcellona - Messi cala il poker, Vidal a corrente alternata

Barcellona - Eibar 5-0 (14', 38', 40', 88' Messi, 90' Arthur)

ter Stegen 6 - Dopo una parata non troppo complicata diventa spettatore non pagante. Nella ripresa interviene in qualche situazione, ma i guantoni non si sporcano più di tanto.

Semedo 6.5 - Uno dei più propositivi, in attacco diventa una spina nel fianco. Dà sempre l'appoggio ai centrocampisti, si fa trovare sempre pronto e spinge durante tutto il match.

Piqué 6 - Non ha molto lavoro da compiere, gestisce senza troppi patemi i palloni che spiovono dalle sue zone. Normale amministrazione, non va mai in affanno. (Dal 68' Umtiti 6 - Gestisce il reparto e concede davvero poco ad un Eibar praticamente inesistente).

Lenglet 6 - Qualche momento di confusione ad inizio partita, si fa scappare Enrich ma per sua fortuna il numero 9 è in posizione irregolare. Per il resto del match non ha molto lavoro da compiere.

Junior Firpo 5.5 - Non brilla molto in entrambe le fasi, soprattutto in difesa lascia troppi spazi ad Orellana. Qualche pallone giocato in fretta, può e deve fare meglio.

Rakitic 5.5 - Una sola occasione da gol non sfruttata grazie anche alla parata di Dmitrovic. Gioca con troppa sufficienza, soprattutto quando gli ospiti alzano il pressing.

Busquets 6.5 - Gestisce e smista, detta i tempi e crea. Quando può si inserisce e sfiora in più occasioni il gol. Un giocatore che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. (Dal 59' de Jong 6 - Buon approccio, si inserisce bene nello scacchiere blaugrana).

Arthur 7 - Recupera palloni e e si sacrifica in fase di non possesso, nel finale si inserisce con i tempi giusti e trova anche la gioia personale.

Vidal 6 - Partita altalenante, alterna giocate e tiri in porta ad errori grossolani. Prestazione sufficiente, ma deve migliorare nella continuità. (Dal 72' Braithwaite 5.5 - Non un buon ingresso in campo, sbaglia troppi palloni).

Messi 9 - Difficile dare meno ad un giocatore che si inventa quattro gol. Due da incorniciare nella bacheca personale, altri due da vero attaccante. Ancora una volta è Messi show, gli aggettivi per questo giocatore sono terminati.

Griezmann 6.5 - Nel primo tempo è uno dei peggiori in campo, poi cambia registro e diventa letale. Manca soltanto il gol, ma se riesce a trovare la giusta continuità sarà un'arma in più per Setien.