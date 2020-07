Le pagelle del Barcellona - Messi è il solito alieno, Riqui Puig pazzesco

Neto 6 - Novanta minuti da spettatore non pagante per l'ex estremo difensore, tra le altre, di Fiorentina e Juventus.

Sergi Roberto 6.5 - Dà sostanza sulla corsia di sua competenza, proponendosi con insistenza nel reparto avanzato.

Araujo 6 - Gli attaccanti dell'Alavés non creano alcun problema al Barcellona: il suo compito sarebbe quello di difendere la propria porta, ma in realtà assiste all'incontro con il minimo sforzo.

Lenglet 6 - Esce per infortunio ad inizio secondo tempo: l'unico highlights della sua serata, visto che sul campo non è mai dovuto intervenire per sventare situazioni di pericolo (Dal 50' Semedo 6.5 - Passano appena sette minuti dal suo ingresso in campo ed ecco che, grazie ad una splendida giocata di Riqui Puig, infila il portiere avversario con un destro imprendibile)

Alba 7 - Uno dei più attivi nella formazione di Setién: nel primo tempo gioca di sponda per il 3-0 di Suarez, nella ripresa mette un gran pallone sul mancino di Messi per il pokerissimo.

Riqui Puig 8 - Il giovane "canterano" del Barça è di gran lunga tra i migliori in campo: due assist fantastici per Messi e Semedo, oltre a numerose giocate di livello assoluto. Last but not least: che traversa colpita al 12' dalla distanza!

Busquets 6 - Lavoro di ordinaria amministrazione al centro del campo per l'esperto riferimento dei blaugrana, sempre attento e preciso nello smistare ogni pallone (Dal 59' De Jong 6 - Trenta minuti più recupero disputati senza alcuna esitazione alla luce del risultato maturato in precedenza)

Vidal 6.5 - Un riflesso clamoroso del portiere avversario gli nega la gioia personale al 41', ma il cileno non si arrende e continua a premere sull'acceleratore: prestazione importante per il classe '87, assente in Champions contro il Napoli.

Ansu Fati 7 - Velocità, fisicità, un'ottima visione del gioco e una gestione delle energie fuori dal normale fanno di lui il vero gioiello di questo Barcellona. E' sempre nel posto giusto al momento giusto, come dimostra il gol segnato al 24' sul servizio di Messi (Dal 78' Braithwaite s.v.)

Suárez 6.5 - Sbaglia in maniera abbastanza incredibile un gol sul punteggio di 1-0, ma riesce comunque ad entrare nel tabellino dei marcatori allo scoccare del 45'. Giocatore di sostanza, ma non è sempre preciso al 100%.

Messi 8.5 - E' veramente un alieno, un giocatore insuperabile ed incontrastabile: fa tutto ciò che desidera, senza sentire sulle gambe il peso delle numerose partite ravvicinate. Con una doppietta lancia l'ultimo segnale della stagione a Benzema, con cui è in lotta per la vittoria della classifica marcatori: il Re è uno e gioca nel Barcellona.