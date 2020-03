Le pagelle del Barcellona - Messi non riesce ad incidere, Griezmann non pervenuto

Risultato finale: Real Madrid-Barcellona 2-0

Ter Stegen 7 - Se il Barcellona perde soltanto di due reti è soprattutto grazie all'estremo difensore tedesco che, nella gara più importante dell'anno, sfodera alcuni interventi da fenomeno.

Semedo 5,5 - Un primo tempo di gran livello con diverse azioni personali che mandano in bambola Marcelo, cala vistosamente nella ripresa quando viene puntato più spesso da Vinicius Jr e Marcelo.

Piqué 6,5 - Più di un salvataggio degno di nota, miracoloso sulla linea sul colpo di testa di Isco. Una grande partita per lo spagnolo che è soltanto sfortunato con la deviazione sul destro di Vinicius Jr.

Umtiti 5,5 - Sui palloni alti riesce a vincere il duello con il connazionale Benzema, nessuna grave disattenzione visto che il Real Madrid riesce ad attaccare maggiormente sugli esterni. Nel finale però lascia troppo spazio a Mariano Diaz.

Jordi Alba 5 - Perde il duello con il compagno di nazionale Carvajal, il Barcellona soffre anche perchè la corsia mancina non funziona a dovere. Sono davvero poche le scorribande dello spagnolo.

Arthur 6 - Ha la grande occasione nel primo tempo per portare in vantaggio il Barcellona ma sbatte addosso a Courtois, buona la gestione della sfera in mezzo al campo ma cala alla distanza. (Dal 82' Rakitic sv).

Busquets 6,5 - Uno dei migliori in campo nel Clasico per la formazione di Setien soprattutto per un paio di imbucata che potenzialmente potevano far male alla retroguardia del Real Madrid.

De Jong 5,5 - Un primo tempo di un livello sicuramente superiore a quello della ripresa, gioca bene diverse situazioni anche complicate di gioco. Scompare lentamente invece nella seconda frazione.

Vidal 5 - Il primo ad essere richiamato in panchina da Quique Setien, l'ex Juventus viene schierato da trequartista ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Si vede pochissimo. (Dal 70' Braithwaite 5,5 - Non capitalizza una buona occasione con il risultato ancora di parità).

Messi 5 - Il ritratto della sua partita è quel giallo di frustrazione ricevuto nel finale con una scivolata ai danni di Casemiro. Una sola conclusione parata da Courtois, per il resto viene sempre ingabbiato dal Real Madrid e con lui si spegne il Barcellona.

Griezmann 5 - Torna al Santiago Bernabeu stavolta con la maglia del Barça, non punge e non si rende mai pericoloso in zona offensiva. Ha una grande occasione ma sbaglia clamorosamente, non pervenuto. (Dal 81' Ansu Fati sv).