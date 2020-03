Le pagelle del Barcellona - Messi ordinario ma decisivo, Busquets illumina

Risultato finale: Barcellona-Real Sociedad 1-0.

ter Stegen 6 - Inizia con troppa sufficienza e rischia di regalare un inaspettato vantaggio agli avversari. Con il passare dei minuti riacquista smalto e difende con attenzione la porta.

Semedo 5,5 - Fatica molto a contenere Monreal e nel finale la Real Sociedad rischia di sfondare proprio sulla sua corsia.

Piqué 6,5 - Lotta con caparbietà e incassa diversi colpi. Dà continuità nella copertura di fronte alle sfuriate dei giocatori offensivi biancoazzurri

Lenglet 6 - Meno costante del compagno, ma molto efficace con alcuni interventi tempestivi che disinnescano le iniziative avversarie.

Alba 6 - Dà un grande apporto in termini offensivi e segna il gol del 2-0 poi annullato per fuorigioco millimetrico di Fati. In copertura, però, si fa sfuggire Portu qualche volta di troppo.

Rakitic 6,5 - Sfiora due volte il gol ma trova sulla sua strada la grande risposta di Remiro. Sempre pronto a dialogare in velocità con i compagni per creare pericoli in area avversaria. Dal 29' s.t.: Vidal 6 - Mette in campo la giusta dose di garra per difendere il vantaggio nel finale di gara.

Busquets 6,5 - Illumina con alcune giocate precise al millimetro e duetta volentieri con Messi e Rakitic. Lampi di classe.

de Jong 6 - Non vive un pomeriggio ispirato quanto i compagni di reparto ma è comunque protagonista di una gara pratica e ordinata.

Griezmann 6,5 - Gioca come sempre una partita di sacrificio al servizio della squadra, in cui non manca di ripiegare in copertura quando la Real Sociedad affonda il pressing. Generoso. Dal 41' s.t.: Ansu Fati n.g. - Solo una manciata di minuti in cui però ha il tempo di esultare per l'assist del 2-0 e rammaricarsi per la posizione di fuorigioco.

Braithwaite 6,5 - Fa grande movimento, soprattutto nel primo tempo, aggredendo gli spazi concessi dalla difesa avversaria ma senza trovare la via del gol. Nella ripresa abbassa un po' i ritmi. Dal 44' s.t.: Firpo n.g.

Messi 6,5 - Non è mai facile giudicare una partita "ordinaria" della Pulce, il cui talento assoluto riesce comunque ad emergere ed abbagliare anche se solo a sprazzi. Manca di continuità ma con poche giocate manda in tilt la difesa basca. Freddo nella trasformazione del rigore.