Le pagelle del Barcellona - Messi unica nota lieta, male Braithwaite e Fati

Risultato finale: Barcellona-Osasuna 1-2

ter Stegen 6 - Non ha colpe sui gol. Un paio di buoni intervento.

Semedo 5 - Parte bene nei primi minuti poi sparisce. Poco pericoloso in avanti. (dal 60' Vidal 6 - Buono il suo ingresso a suonare la carica).

Piqué 5.5 - Nervoso, tanti errori in uscita. Il gol nel finale, in superiorità numerica, non si deve mai prendere.

Lenglet 6 - Un pelino meglio del compagno ma la serata è amara.

Firpo 5 - Fa rimpiangere Jordi Alba. Ammonito e diffidato, salterà la prossima partita. (dall'80' Alba s.v.)

Puig - Poco ritmo, poche geometrie. Partita negativa. (dall'80 de Jong s.v. )

Rakitic 5.5 - Molto falloso e poco lucido. Ha qualità ma oggi non si è vista troppo. (dal 68' Busquets 6 - Entra e dà vivacità alla manovra).

S. Roberto 5 - Meglio da laterale, come mezzala fa molta fatica.

Braithwaite 4.5 - Un gol annullato per fuorigioco. Per il resto assente dalla manovra. Corpo estraneo. (dal 60' Suarez - Entra e in pochi minuti semina il panico. Per lui anche un palo che sarebbe valso il 2-2).

Fati 5 - Qualche dribbling ma fine a se stesso. Non incide.

Messi 7 - Un gol e tutte le occasioni del Barcellona che arrivano dai suoi piedi. Oggi predica davvero nel deserto.