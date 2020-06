Le pagelle del Barcellona - Rakitic decisivo, male Griezmann

Risultato finale: Barcellona-Athletic Bilbao 1-0

ter Stegen 6 - Un'uscita da brivido ma che per sua fortuna non si tramuta in gol preso. Per il resto attento.

Semedo 6 - Parte bene giocando un ottimo primo tempo. Sparisce nella ripresa.

Piqué 6 -Williams lo costringe agli straordinari. Lui se la cava abbastanza bene. Finisce la partita con i crampi.

Lenglet 6 - Partita attenta e con pochissime sbavature.

J. Alba 6 - Non spinge come al solito. Forse accusa un po' di stanchezza. Quando arriva sul fondo però è sempre pericoloso.

Arthur 5 - Poco ritmo, poche geometrie. Setien non gli concede neanche un'ora. (dal 56' Puig 6 - Buone giocate e personalità. Sicuramente più propositivo del compagno. )

Busquets 5.5 - Molto falloso e poco lucido. I tre mesi di stop si fanno sentire. (dal 65' Rakitic 6.5 - Entra e segna il gol decisivo con un bel destro, togliendo un po' di pensieri al suo allenatore)

Vidal 6 - Buona partita in tutte le fasi. Pericoloso anche negli inserimenti.

Griezmann 4 - Spreca un'occasione ed è sempre più escluso dal gioco. (dal 64' Fati 6.5 - Entra e spacca la partita con le sue accelerazioni. Ora dà più garanzie del francese che sostituisce).

Suarez 5.5 - Oggi polveri bagnate per il pistolero. Pochi lampi e una condizione ancora da migliorare. (dall'85 Braithwaite s.v.).

Messi 6.5 - Tutte le azioni passano dai suoi piedi. Anche il gol arriva da un rimpallo vinto. Gli manca il gol per suggellare una buona prestazione.