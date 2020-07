Le pagelle del Barcellona - Vidal a tutto campo, Griezmann e Suarez deludono

vedi letture

Risultato finale: Valladolid-Barcellona 0-1.

ter Stegen 6,5 - Fondamentale nel finale per salvare la porta del Barça dagli ultimi pericolosissimi assalti del Valladolid, provvidenziale anche su un colpo di testa di Ünal al quarto d'ora della ripresa.

Semedo 6,5 - Un vero martello sulla fascia destra, non concede un attimo di respiro agli avversari nel primo tempo, mentre nella ripresa un migliore assetto da parte del Valladolid concede meno spazi per i suoi affondi.

Piqué 6,5 - Non si intende granché con l'arbitro, che dirige molto all'inglese quando al contrario i blaugrana reclamerebbero qualche fischio in più. Attento in fase difensiva, ben poco sfugge al suo controllo.

Lenglet 5,5 - Guadagna un'ammonizione evitabile e non si distingue per particolare brillantezza nel reparto arretrato di Setién. Dal 12' s.t.: Araujo 6 - Si trova a dover gestire il momento di maggiore sofferenza del Barça, un finale in cui gli avversari tentano il tutto per tutto per cercare il pareggio. Si disimpegna bene.

Alba 6 - Non è altrettanto arrembante come il collega sulla destra ma è comunque autore di una prestazione ordinata e attenta nelle coperture.

Sergi Roberto 6 - Molto dinamico nel centrocampo blaugrana, copre gli spazi e si impegna per dare il suo contributo in fase offensiva.

Busquets 6 - Più compassato e preciso nel primo tempo, con il passare dei minuti diventa più falloso, concedendo al Valladolid le occasioni per ripartire. Setién lo lascia rifiatare in previsione dei prossimi impegni. Dal 29' s.t.: Junior Firpo 6,5 - Si rende utile nel finale contribuendo a controllare le iniziative del Valladolid.

Puig 6,5 - Dimostra da subito grande personalità sia cercando la conclusione individuale, sia confezionando assist per i compagni. Tra i migliori nella squadra blaugrana. Dal 12' s.t.: Rakitic 6,5 - Entra bene in partita e cerca le soluzioni giuste per ridare smalto alla fase offensiva.

Vidal 7 - Prezioso in entrambe le fasi, realizza un gran gol con un tiro angolatissimo che si insacca scheggiando il palo, e si fa sentire in copertura fermando con mestiere le iniziative del Valladolid. Nel finale arretra il baricentro per dare man forte alla difesa.

Messi 7 - Le sue iniziative pregevoli sulla trequarti trovano purtroppo poco seguito in quanto entrambi i partner d'attacco si rivelano in giornata storta. Trova miglior soddisfazione nel dialogo con Vidal e Puig, e successivamente con Rakitic.

Griezmann 5 - Spreca colpevolmente un paio di occasioni. Non appare mai pericoloso. Dal 1' s.t.: Suarez 5,5 - Non cambia sostanzialmente il volto dell'attacco blaugrana. Più vivace rispetto a Griezmann ma quasi altrettanto spuntato.