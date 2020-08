Le pagelle del Basaksehir - Visca ultimo a mollare, Demba Ba in giornata no

Le valutazioni date al Basaksehir, eliminato dall'Europa League per mano del Copenaghen.

Gunok 6 – Non ha grosse responsabilità sui tre gol subiti dalla formazione danese. Per il resto, limita i danni in qualche circostanza.

Caiçara 6 – Partita dai due volti per il terzino destro, che ad un primo tempo di ottima intraprendenza offensiva fa seguire una ripresa decisamente più in ombra.

Epureanu 5,5 – Tra i più in difficoltà nel reparto arretrato. Difficilmente riesce a limitare il potenziale offensivo del Copenaghen.

Skrtel 6 – Si fa notare soprattutto nel primo tempo, con diversi interventi particolarmente duri che fermano le azioni d’attacco degli avversari.

Clichy 5 – Prova da dimenticare per l’esterno difensivo, che soffre molto in fase di contenimento e fatica a proporsi sulla sua corsia di competenza.

Tekdemir 5,5 – Prestazione al di sotto della sufficienza, sia in fase di contenimento che sul piano della costruzione della manovra. (Dal 55’ Elia 6 – Entra in campo con buon piglio, mettendo in mezzo subito un cross invitante non sfruttato dai compagni)

Topal 5 – Una sua ingenuità pesa molto sul risultato finale. Suo infatti il fallo di mano che porta al raddoppio danese all’inizio del secondo tempo. (Dal 55’ Aleksic 5,5 – Il suo ingresso non dà la scossa sperata alla compagine turca)

Visca 6,5 – L’ultimo ad arrendersi nella compagine turca, dato che prova a riaprire il match fino alla fine ma senza successo.

Kahveci 5,5 – Prestazione piuttosto incolore per il numero 17, che fatica a fungere da raccordo tra centrocampo e attacco. (Dal 67’ Ozcan 5,5 – Entra a risultato ormai compromesso e non riesce a far svoltare la sua squadra)

Crivelli 5,5 – Un paio di spunti offensivi nel primo tempo e poco altro. La sua prova non migliora dopo l’intervallo. (Dal 79’ Gulbrandsen s.v.)

Demba Ba 5,5 – Dovrebbe essere uno degli elementi di spicco nella formazione allenata da Okan, ma delude le attese venendo contenuto bene dai difensori avversari.