Le pagelle del Basilea - Widmer immortale, buona prova di Campo

vedi letture

Nikolic 6 - Chiamato in causa col contagocce, si fa trovare pronto nel momento del bisogno.

Widmer 7 - L'ex Udinese è tra i migliori in campo: sempre sul pezzo, molto bravo ad alternare con continuità la fase difensiva a quella offensiva. Non molla la presa nemmeno nel finale di gara: pedina fondamentale nell'undici di Koller.

Comert 6.5 - Negli ultimi minuti, con l'Eintracht fisicamente a pezzi, c'è spazio anche per due opportunità per il centrale difensivo: in entrambe, però, non viene assistito dalla fortuna.

Alderete 6 - Non è sempre lucido nei contrasti con gli attaccanti avversari: si fa saltare qualche volta di troppo da Kohr, ma con l'assistenza dei compagni riesce a non abbattersi.

Petretta 6 - Si fa vedere con insistenza nel corso del primo tempo, mentre nei secondi 45' appare meno attivo anche alla luce dei pochi palloni giocabili.

Xhaka 6 - Non è costretto ad un lavoro particolarmente difficile sulla linea dei centrocampisti: serata di ordinaria amministrazione per lui (Dall'86' Marchand s.v.)

Frei 6.5 - Gioca una partita attenta e solida, pur senza strafare. Bellissimo il gol della vittoria: salta avversari come fossero birilli, si sbarazza anche di Trapp e mette il pallone in rete a porta vuota in una giocata da manuale.

Stocker 6 - Non riesce a dare grande continuità alla manovra, Kostic gli nega la gioia del gol attorno all'ora di gioco con una chiusura provvidenziale sulla linea (Dal 66' Van Wolfswinkel 6 - Seppur in condizioni fisiche non ottimali, porta a termine i compiti che gli vengono richiesti)

Campo 6.5 - Prestazione positiva per il calciatore di chiare origini italiane, che nelle battute finali ha anche avuto un'opportunità per sbloccare il risultato: gran destro in diagonale, ma Trapp gli dice di no.

Pululu 5 - Non riesce mai ad attaccare la profondità e viene servito in rare occasioni dai compagni, non riuscendo dunque ad impensierire in alcun modo la retroguardia avversaria (Dal 66' Van Der Werff 6 - Dà un buon apporto alla causa)

Cabral 5 - Schierato a sorpresa dal primo minuto, non ripaga in alcun modo la scelta dell'allenatore: il giovane brasiliano sembra spaesato e fuori dal gioco del Basilea (Dall'80' Ademi s.v.)