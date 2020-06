Le pagelle del Bayer Leverkusen - Difesa disastrosa, primo gol per il 2003 Wirtz

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4

Hradecky 5 - Incolpevole su tre gol subiti, ha responsabilità invece sull'1-2 di Goretzka: avrebbe potuto fare molto di più.

Dragović 5 - In perenne difficoltà. Coman non lo prende mai e spesso è in inferiorità numerica quando taglia Muller o sale Davies.

S. Bender 5 - Prova a mantenere la posizione, ma vede arrivare avversari da ogni parte.

Tapsoba 4,5 - Come il suo compagno sul centro destra, è completamente in balia del Bayern Monaco.

Amiri 4,5 - Gioca (viene adattato) come quinto di centrocampo, ma è sempre lento a scalare per aiutare il terzetto difensivo (dal 46' Wendell 6 - Esterno di ruolo, con lui in campo il Bayer ha sicuramente più equilibrio.)

Aranguiz 5 - Il Leverkusen fa poco possesso e si trova più impegnato a rincorrere gli avversari.

Baumgartlinger 6 - Deliziosa palla in verticale per Alario per l'1-0 momentaneo: uno dei pochi che si salva quest'oggi (dal 62' Paulinho 6 - Si fa vedere in un paio di situazioni.)

Bellarabi 5 - Fatica tanto in fase difensiva e non è mai pericoloso davanti (dal 46' Wirtz 6,5 - Segna nel finale il suo primo gol in carriera. Il '03 riceve a destra, si sposta palla sul sinistro e la piazza sul secondo palo.)

Diaby 5,5 - Tanti spunti interessanti a sinistra, con la sua super velocità. Ma ogni volta, dentro l'area, fa sempre la scelta sbagliata.

Alario 6 - Freddo sotto porta per l'1-0 iniziale che illude il Bayer Leverkusen. È l'ultimo a mollare, prima di essere sostituito (dal 76' Volland s.v.)

Bailey 4,5 - Perde una palla sanguinosa a centrocampo sul pressing di Goretzka, che poi dà il via all'azione del pareggio di Coman. In ritardo su ogni diagonale in fase difensiva: è un attaccante, fallisce l'esperimento come quinto di centrocampo (dal 46' Demirbay 5 - Prestazione anonima.)