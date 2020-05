Le pagelle del Bayer Leverkusen - Havertz is on fire, Diaby imprendibile

Risultato finale: Werder Brema - Bayer Leverkusen 1-4 (28' Havertz, 30' Selassie, 34' Havertz, 61' Weiser, 78' Demirbay)

Hradecky 6 - Può fare poco sul gol di Selassie, che arriva a causa di una disattenzione difensiva. Per il resto passa a guardare la sfida, i guantoni restano immacolati, o quasi.

Weiser 7 - Quando trova spazio va e riesce anche a trovare la rete del 3-1, che spalanca la strada ai suoi per la vittoria. Attento anche in fase difensiva.

Tapsoba 6 - Qualche sbavatura, come in occasione dell'imbucata su Bittencourt. Per sua fortuna il giocatore del Werder calcia alle stelle.

Bender 6 - Prestazione sufficiente, anche se a volte si distrae e lascia qualche spazio di troppo. Bene in lettura, normale amministrazione per tutto il reparto.

Sinkgraven 5.5 - Uno dei meno brillanti soprattutto in copertura, quando Selassie prova a prendergli il tempo va in difficoltà.

Aranguiz 6.5 - Nel primo tempo mantiene i ritmi bassi e non forza mai la giocata, ma quando trova spazi diventa imprendibile: i suoi inserimenti fanno male, per maggiori informazioni chiedere a Vogt. (Dall'85' Paulinho s.v.).

Demirbay 7.5 - Partita da applausi, il gol è soltanto la ciliegina sulla torta. Il suo mancino è velenoso, perfetto l'assist per il secondo gol di Havertz.

Wirtz 5.5 - L'impegno c'è e si vede, ma deve essere più concreto nei momenti di difficoltà. Troppi ricami, prestazione da rivedere. (Dal 63' Bellarabi 7 - Entra e mostra il solito show, da applausi l'imbucata per Demirbay).

Amiri 6.5 - Va un po' a corrente alternata, ma quando si accende manda in crisi la difesa del Werder, già malconcia di suo. (Dal 72' Baumgartlinger 6 - Entra in campo quando è tutto risolto, ma si muove bene tra le linee e prova comunque a fare la sua parte).

Diaby 7.5 - Gli manca solo il gol, ma gioca una partita incredibile. Si vede che in giornata già nella prima accelerazione, dove semina Selassie con estrema facilità. Due tocchi morbidi perfetti, due assist. (Dal 64' Bailey 6 - Rischia di diventare subito protagonista dopo il suo ingresso in campo. Si muove bene, ma non trova il gol).

Havertz 8 - Il coro era stato dedicato era di Vardy durante l'Europeo del 2016, ma se lo merita tutto: per 28' non si vede, nel giro di pochi minuti segna la doppietta che decide il match. Altro che falso, sembra proprio un vero nueve. Havertz is on fire. (Dall'85' Alario s.v.).