Le pagelle del Bayern Monaco - Coman imprendibile, Lewandowski timbra sempre

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4

Neuer 6 - Esce leggermente in ritardo sul gol di Alario, ma non ha eccessive colpe. Nel finale viene preso sul tempo dal giovane Wirtz, che lo fredda con un bel sinistro sul secondo palo.

Pavard 6 - Partita ordinata e attenta.

Boateng 6 - Sul vantaggio iniziale di Alario si fa trovare fuori posizione (forse subisce anche un leggero fallo). Poi controlla bene la situazione.

Alaba 6 - Sale col tempo sbagliato e tiene in gioco Alario per l'iniziale 1-0. In fase di possesso è l'uomo in più e più che un difensore centrale sembra un centrocampista a tutti gli effetti.

Davies 6,5 - Un motorino costante a sinistra, crea sempre superiorità con le sue sovrapposizioni. In difesa non perde un uno contro uno (dal 40' Hernandez s.v.)

Goretzka 7,5 - Recupero e assist per Coman per l'1-1, poi il gol del 1-3 con un bel sinistro da fuori area (dal 75' Martinez s.v.)

Kimmich 7 - Prestazione impeccabile, fa sempre la scelta giusta. I gol di Goretzka e Lewandowski nascono da due sue verticalizzazioni a spezzare la (fragile) difesa del Leverkusen. Sull'1-3, invece, è lui direttamente che fa l'assist a Gnabry.

Coman 7,5 - Ha dato la scossa nel momento difficile del Bayern. Suona la carica e segna il gol del pareggio: poi con un tacco delizioso contribuisce all'azione del momentaneo vantaggio bavarese (dal 66' Perisic 6 - Non si mette particolarmente in luce.)

Muller 7 - Gli manca solo il gol: delizioso il cross per il colpo vincente di testa di Lewandowski.

Gnabry 7 - Assente nella prima mezz'ora, viene fuori sul finale di primo tempo. Sbaglia un gol incredibile tutto solo davanti a Hradecky, poi si riscatta segnando l'1-3 al 46' con un preciso pallonetto (dal 75' Thiago s.v.)

Lewandowski - Fallisce un paio di occasioni, ma nel secondo tempo timbra - come al solito - il cartellino con un preciso colpo di testa. È sempre più primo nella classifica della Scarpa d'Oro a +6 punti (3 gol) da Immobile della Lazio. Era diffidato e salterà (così come Muller) il prossimo turno di Bundesliga.