Le pagelle del Bayern Monaco - Goretzka e Muller straordinari, Lewandowski mette la firma

vedi letture

Bayern-Eintracht 5-2

17' Goretzka (B), 41' Muller (B), 46' Lewandowski (B), 52' e 55' Hinteregger (E), 61' Davies (B), 74' aut. Hinteregger (B)

Neuer 6,5 - Nel primo tempo ha poco lavoro da fare, e si distingue nel giocare la palla, non nel pararla. Discorso diverso per la ripresa: subisce due gol, sulle quali non ha colpe, ma è autore anche di un super salvataggio su Gacinovic.

Pavard 6 - Potrebbe segnare per primo, ma si fa intenerire e impatta centralmente a due passi da Trapp. Sostanzialmente la sua partita si riassume in quell'episodio, perché per il resto ha poco lavoro da svolgere.

Boateng 6 - Qualche giocata non esattamente indimenticabile, a dimostrazione di un momento non proprio brillante. Nel complesso comunque regge, poi sente mezzo tirare e Flick preferisce toglierlo per precauzione.

(dal 73' Lucas Hernandez s.v.)

Alaba 6 - Sulla sua responsabilità c'è una marcatura di Hinteregger un po' distratta in occasione della seconda rete di quest'ultimo, ma nel complesso la sua prova può dirsi sufficiente. Ha mostrato un certo strapotere atletico.

Davies 7 - Come ci ha abituato, più che un terzino è un attaccante aggiunto. Nel primo tempo lui e Perisic mettono a ferro e fuoco la fascia ma sono poco precisi. Firma comunque l'assist per il 2-0, poi nella ripresa va lui stesso in gol.

Kimmich 7 - Sta diventando un grande centrocampista, e anche oggi gestisce alla perfezione un gran numero di palloni, risultando decisivo in entrambe le fasi: gran palleggiatore, ma soprattutto infinito recupera-palloni.

(dall'85' Cuisance s.v.)

Goretzka 7,5 - Spettacolare prestazione dell'ex Schalke, che si distingue in entrambe le fasi. In quella offensiva per la splendida conclusione con cui sblocca l'incontro, in quella difensiva per un egregio lavoro di quantità stile medianaccio.

Coman 6,5 - Dispone di una velocità a tratti innaturale, anche se a volte forse è anche troppa per poter controllare il pallone. Primo tempo rivedibile, meglio nel secondo durante il quale confeziona l'assist per Lewandowski in pochi secondi.

(dall'85' Zirkzee s.v.)

Muller 7,5 - Straordinario, si capisce nella prestazione odierna il peso da lui ricoperto in questa squadra. Gol e assist, ma soprattutto tanto movimento ed un'intelligenza calcistica forse impareggiabile nel calcio tedesco.

Perisic 6 - Senza infamia e senza lode, in un pomeriggio nel quale però ci si poteva attendere di più. Il croato arriva spesso al tiro, già dalle prime battute, ma manca continuamente di precisione e killer instinct. Esce per primo.

(dal 64' Gnabry 6 - Meno di mezz'ora per incidere, e lo fa anche se non direttamente. Per fermare una sua - un po' confusionaria - discesa, finisce che Hinteregger metta la palla goffamente nella sua porta. Meriti relativi).

Lewandowski 7 - Prima trova il montante alto a dire di no alla sua violentissima conclusione mancina, poi, dopo l'intervallo, gli bastano invece pochi istanti per mettere, di testa, la sua firma anche sull'incontro di oggi. Solito cacciatore del gol.