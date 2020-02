vedi letture

Le pagelle del Bayern Monaco - Lewandowski e Gnabry trascinatori, che errore Neuer

Risultato finale: Bayern Monaco-Paderborn 3-2

Neuer 5 - Compie almeno tre interventi decisivi da libero vecchio stile. Al quarto però commette un errore di sufficienza non mettendoci la convinzione giusta nella chiusura lisciando il pallone e spianando la strada al gol di Srbeny.

Odriozola 5,5 - Viene cercato spesso dai compagni sulla destra ma spesso fallisce il traversone o viene murato dall’avversario di turno (Dal 65’ Coman 5 - Tante occasioni per lui ma anche tanti errori).

Hernandez 5,5 - Tiene la linea molto alta, prova anche a puntare l’area di rigore avversaria. Ma dalla posizione della retroguardia nascono i due gol del Paderborn.

Alaba 5,5 - Innesca l’azione con la sua qualità. Ma anche lui non è precisissimo sugli attaccanti del Paderborn.

Davies 6 - Prova a pungere con la sua velocità sulla corsia di sinistra, ma si vede poco nella fase conclusione dell’azione.

Thiago Alcantara 6 - Lotta in mezzo al campo recuperando una buona quantità di palloni.

Kimmich 5,5 - Gara ordinata da centrocampista, male quando viene allargato sulla destra. Perde il duello in velocità con Jastrzembski in occasione del 2-2.

Coutinho 5 - Gara in ombra per il fantasista brasiliano che viene sempre fermato dalla difesa del Paderborn. Fallisce un’occasione nel primo tempo calciando in porta e ignorando Lewandowski ben piazzato in area (Dal 64’ Muller 5,5 - Entra poco nel vivo dell’azione, commette troppi errori palla al piede).

Tolisso 5 - Non lascia il segno fra le linee. Spesso va a sbattere contro la retroguardia del Paderborn che non gli lascia spazio (Dall’87’ Zirkzee sv).

Gnabry 7 - Spina nel fianco della difesa avversaria. Sblocca il punteggio con una bella conclusione in diagonale e serve due palloni precisi per le reti di Lewandowski.

Lewandowski 7 - Si carica sulle spalle l’attacco del Bayern e risolve la pratica Paderborn. Prima chiama al grande intervento ZIngerle in due occasioni, poi realizza una doppietta che vale la testa della classifica.