Le pagelle del Bayern Monaco - Sinfonia perfetta, Neuer è spettatore

Risultato finale: Hoffenheim-Bayern Monaco 0-6

Neuer sv: è uno spettatore non pagante, si vede soltanto nel finale quando la partita si trascina fino al 90’ con il portiere che gioca in mezzo al campo.

Pavard 6: gioca con il freno a mano tirato, ma gli basta questo per mettere comunque in difficoltà gli avversari.

Boateng 6: ha vita facilissima, anche perché l’Hoffenheim non si presenta quasi mai in fase offensiva. Flick lo toglie dopo un primo tempo che, di fatto, per lui è stata una sgambata (dal 47’ Tolisso 6.5: impatto devastante, serve un filtrante perfetto per Goretzka).

Alaba 6: stesso discorso per il suo compagno di reparto, pomeriggio tranquillo per il centrale austriaco.

Davies 7: non segna, ma fa segnare: per un’ora è una spina costante nel fianco della difesa dei padroni di casa (dal 64’ Hernandez 6: mette ordine senza strafare, anche perché il risultato è già acquisito).

Kimmich 7: bello il suo gol del raddoppio, nel secondo tempo viene abbassato a centrale di difesa e fa bene pure lì.

Thiago Alcantara 6: forse il più in ombra del Bayern, riesce comunque a disegnare trame di gioco interessanti.

Gnabry 7.5: il suo periodo magico prosegue, ha il merito di sbloccare una partita che in pochi si sarebbero aspettati così semplice.

Muller 6.5: entra in partita dopo appena un minuto e mezzo con l’invenzione per Gnabry, poi si spegne un po’ ma si riaccende a inizio ripresa con un altro assist al bacio (dal 56’ Goretzka 7: subentra con la testa giusta, anche se sul 4-0: trova il gol con un bell’inserimento senza palla).

Coutinho 7.5: ha voglia di spaccare il mondo, riesce a trovare il gol con un bel destro a giro leggermente deviato da Ribeiro. Ma il merito è tutto suo. E nella ripresa firma anche la doppietta.

Zirkzee 7: scendere in campo il “peso” di essere il vice-Lewandowski non è semplice, il classe 2001 regge alla grande le pressioni e trova anche un bel gol