Le pagelle del Betis - Tello e Fekir assenti ingiustificati, Joaquin ci prova fino alla fine

Siviglia-Betis 2-0: 56' Ocampos (S), 62' Fernando (S)

Robles 6 - Ha davvero poche colpe sui gol subiti, complessivamente non subisce molti tiri verso lo specchio della porta. Un paio di buone parate, ma non viene supportato dalla linea difensiva.

Emerson 5 - Prima frazione disastrosa, non riesce in nessun modo a fermare le sovrapposizioni di Reguilon. Si riprende nella seconda metà di gioco, ma la sua prova rimane insufficiente.

Bartra 5 - Fallo ingenuo, da evitare soprattutto in un momento in cui la pressione del Siviglia era elevatissima. Concede un calcio di rigore che cambia le sorti del match, troppe sbavature per un centrale della sua esperienza.

Sidnei 5 - Compie un paio di disattenzioni soprattutto in fase di alleggerimento, ma si salva grazie alla mira poco precisa dei padroni di casa. Ferrer intuisce e lo cambia al termine del primo tempo. (Dal 46' Feddal 5.5 - Paga il momento negativo, ma pensa più a stendere gli avversari che a giocare).

Alex Moreno 5 - Passa la serata a rincorrere Ocampos, non lo prende praticamente mai. Oltre ai dolori fisici dovrà fare attenzione anche al mal di testa, il numero 5 del Siviglia ha fatto il bello e il cattivo tempo sulla corsia destra. (Dal 78' Pedraza 6 - Dà maggiori sicurezze rispetto al compagno di squadra, forse il tecnico del Betis avrebbe dovuto utilizzarlo prima).

Alena 5 - Sbaglia sia in fase di costruzione che di non possesso. I ritmi dei padroni di casa lo mettono in netta difficoltà e soffre insieme a tutto il reparto. (Dal 69' Joaquin 6 - Prova a dare una scossa a una squadra sottotono, ma gioca praticamente da solo).

Rodriguez 4.5 - L'anello debole del centrocampo, Torres lo capisce e alza la pressione e stringe la marcatura sin dai primi minuti di gioco. Ritmi troppo alti, sbaglia tutto quello che può sbagliare.

Canales 5.5 - È l'unico che prova a dare una svegliata ai suoi con una conclusione dalla distanza. Il tiro nel finale di primo tempo rimane l'unica azione degna di nota, poi si perde tra le maglie avversarie.

Fekir 6 - La qualità non si discute mai, ma il ritmo compassato e discontinuo influisce sulla prestazione individuale dell'ex Lione. Non accende l'interruttore e il Betis brancola nel buio.

Borja Iglesias 5 - Si vede solo quando deve fare i cenni d'intesa verso i compagni, nella pratica la situazione è differente. Lopetegui gli piazza Diego Carlos in marcatura, lui non riesce mai a liberarsi per provare la conclusione verso lo specchio della porta. (Dal 70' Loren Moron 5.5 - Ha una buona occasione per riaprire il match, ma non la sfrutta come dovrebbe).

Tello 5 - Un paio di buone giocate, poi si perde tra le marcature del Siviglia. Si alza la pressione, si abbassa il rendimento: partita insufficiente, non riesce mai a dare una svolta al ritmo. (Dal 61' Lainez 6 - Sbaglia qualche decisione, ma nel complesso riesce a dare un po' di vitalità ai suoi).