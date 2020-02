Le pagelle del Bournemouth - Fraser 'combina guai', Wilson non si ferma mai

Bournemouth-Chelsea 2-2 (33', 85' Marcos Alonso (C), 54' Lerma (B), 57' King (B))

Ramsdale 6.5 - Si inventa un paio di parate clamorose, nella ripresa diventa l'ago della bilancia di questa sfida. Ci mette sempre la mano, sulla seconda rete del Chelsea non può farci nulla.

Stacey 6.5 - All'inizio soffre sulle accelerazioni dei Blues, poi inizia a prendere confidenza sulla corsia destra e incide pesantemente sulla sfida. Ottimo l'assist per il gol di King.

Cook S. 5.5 - Nella prima frazione si inventa un salvataggio sulla linea che impedisce ad Azpilicueta il gol, ma compie troppi errori in disimpegno.

Akè 5.5 - Partita di sofferenza, in più di un'occasione salva il risultato. Il numero 5 ha però sulla coscienza il primo gol del Chelsea, dove si fa anticipare nettamente da Giroud.

Smith 5 - James lo tiene in scacco, soprattutto nella ripresa. Non trova mai spazio e si abbassa troppo, concedendo il fianco ai Blues.

Cook L. 6 - Si sacrifica in mezzo al campo e recupera diversi palloni, sporcando le linee di passaggio. Buona prova, bene anche in fase di non possesso. (Dall'80' Gosling s.v.).

Lerma 7 - I primi 45' sono da dimenticare, poi sale in cattedra e gestisce il centrocampo. Apre la rimonta delle Cherries con un gran colpo di testa.

Billing 6.5 - Nei primi 10' di gioco si divora due occasioni clamorose. La seconda, in particolar modo, la spreca per un mancato passaggio in area. Si sacrifica in mezzo al campo, ma i due errori gli costano mezzo voto in meno.

King 6.5 - Un paio di accelerazioni pericolose che però non vengono sfruttate. Si vede poco, ma sul secondo palo si fa trovare pronto e devia il pallone si Stacey, superando Caballero. (Dal 68' Stanislas 6 - Buon approccio al match, si sacrifica in entrambe le fasi).

Wilson 7 - Non segna, ma si sacrifica durante tutta la sfida. Pressa alto, va a dare fastidio ai portatori di palla e dà profondità alla squadra. Gli manca soltanto il gol.

Fraser 5 - Troppi errori, soprattutto in fase di non possesso. Non riesce mai a creare pericoli, la posizione di James lo tiene in scacco durante tutto il match. Errore da dimenticare nel finale, sul secondo palo si perde Marcos Alonso.