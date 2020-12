Le pagelle del Bruges - Vormer trascinatore, disastro Sobol

vedi letture

Risultato finale: Lazio-Bruges 2-2

Mignolet 6,5 - Non compie parate spettacolari ma dà un apporto fondamentale nel secondo tempo giocando quasi come ultimo difensore per non fare pesare troppo l'inferiorità numerica. Può fare poco sulla rete di Correa.

Clinton Mata 5,5 - Va spesso fuori giri quando si trova a dover contenere le sfuriate di Immobile e Correa e atterra il bomber biancoceleste causando il rigore del raddoppio. Dal 40' s.t.: Van Der Brempt n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Kossounou 5,5 - Ha un passo più lento rispetto agli attaccanti avversari e si vede, ma cerca di rimediare con la fisicità.

Ricca 6 - Viene schierato un po' a sorpresa nella difesa a tre, e si disimpegna bene sfruttando la propria dinamicità.

Vormer 7 - Torna in campo a pochi giorni da un problema di salute che aveva creato un po' di apprensione in casa Bruges. Conduce con grande spirito la squadra, segna il primo gol e confeziona l'assist per il secondo.

Balanta 5,5 - Corre molto, ma spesso ad inseguire, e questo gli toglie un po' di lucidità nelle giocate. Nella ripresa nonostante l'inferiorità numerica appare più attento. Dal 35' s.t.: Rits n.g.- Partecipa al forcing finale.

Sobol 4 - Dopo la prima ammonizione, forse un po' troppo fiscale, tutti si accorgono che l'intento di Lazzari è indurlo a commettere il secondo fallo. Tutti se ne accorgono, tranne lo stesso Sobol che puntualmente cade in tentazione, lasciando la squadra in 10 per oltre un'ora.

Vanaken 7 - Nella prima parte di gara fa un lavoro meno evidente, ma prezioso. Nel finale, quando il Bruges tenta il colpaccio, ha il merito di farsi trovare nel posto giusto al momento giusto per riaccendere le speranze.

De Ketelaere 6,5 - E' spesso un po' isolato, anche a causa dell'inferiorità numerica, ma non demorde e lotta per consentire alla squadra di salire quando è possibile. Nel finale colpisce una clamorosa traversa.

Diatta 6 - Si sacrifica spesso arretrando fino alla linea dei difensori per dare man forte ai compagni. Generoso. Dal 40' s.t.: Okereke n.g. - Solo pochi minuti per poter incidere.

Lang 6,5 - Nei minuti che ha a disposizione riesce a dare un contributo rilevante, è infatti l'autore del tiro che mette in difficoltà Reina favorendo il tap-in di Vormer. Dal 42' p.t.: Deli 6 - Il suo ingresso restituisce equilibrio alla formazione belga e dà un contributo non trascurabile anche in fase di spinta.