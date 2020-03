Le pagelle del Burnley - McNeil incontenibile, bene Wood e Taylor

Pope 6 - Non ha potuto fare nulla sul calcio di rigore battuto da Dele Alli. Ha trascorso gran parte della serata da spettatore non pagante.

Bardsley 6.5 - Nel primo tempo spinge con insistenza sulla corsia di destra, trovando spesso lo spazio per il cross. Nel secondo tempo cala leggermente ma si mantiene ad un buon livello.

Tarkowski 6.5 - Non soffre particolarmente le sortite offensive del Tottenham. Nei 45' iniziali si propone spesso in avanti, nella ripresa sono frequenti, invece, i suoi lanci in verticale verso gli attaccanti.

Mee 5.5 - Rovina una buona prestazione con un ingenuo fallo su Lamela che porta il direttore di gara, giustamente, ad assegnare il penalty agli "Spurs".

Taylor 7 - E' dalla zona sinistra del campo che il Burnley crea i maggiori problemi al Tottenham: il tutto per merito degli continui scatti in velocità del numero 3, ben assistito da McNeil.

Hendrick 6 - Buon lavoro sul centro-destra, ma non riesce a proporsi con consistenza nel reparto offensivo. (Dall'89' Lennon s.v.)

Cork 6 - Protagonista di una buona prestazione, macchiata nella seconda metà di gara da un cartellino giallo che lo costringe a diminuire l'intensità della propria manovra.

Westwood 6.5 - Molto propositivo nella prima frazione di gioco, non riesce a ripetersi nel secondo tempo ma, allo stesso tempo, è molto bravo a portare a termine il compito assegnatogli dal tecnico.

McNeil 7.5 - Di gran lunga il migliore in campo: l'ex Manchester United è una vera e propria rivelazione di questa partita. Offre una prestazione eccellente sotto ogni punto di vista, facendosi trovare sempre pronto sia in attacco che in difesa: incontenibile negli scatti in velocità.

Wood 7 - Firma un gol pesantissimo dopo nemmeno un quarto d'ora di gioco. Nel secondo tempo, a meno di dieci minuti dal fischio finale, Lloris gli nega la doppietta personale con una bella parata.

Rodriguez 6.5 - Dai suoi piedi nasce l'errore di Lloris che apre alla rete di Wood. Ha poche occasioni per punire il portiere avversario, ma si sacrifica molto. (Dal 68' Vydra 6.5 - In poco più di venti minuti, l'attaccante ceco si procura due palle-gol che però non riesce a sfruttare a dovere)