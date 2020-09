Le pagelle del Celta Vigo - Grande sforzo di Aspas. Buona gara di Emre Mor

Villar 6 - Sei politico per il terzo portiere del Celta Vigo, mai in difficoltà in occasione delle sortite offensive dei padroni di casa.

Mallo 6 - Generosità al servizio della squadra, non si fa mai vedere in profondità ma quando c'è da difendere è tra i più attenti e, soprattutto, precisi.

Aidoo 6 - Soffre un po' troppo sulle palle alte messe in area di rigore dall'Eibar, però gli avversari non riescono ad approfittare di questo suo evidente limite tecnico e allora il centrale viene "graziato".

Araujo 6 - Si occupa semplicemente di smistare il pallone da una parte all'altra del campo: porta a termine il compito senza alcuna esitazione.

Olaza 6.5 - Molto attivo sulla sinistra, bravo ad affondare il colpo quando gli vengono concessi i giusti spazi: dimostra di avere un'ottima intesa col reparto avanzato, con Nolito ed Emre Mor in particolare.

Yokuslu 5.5 - Mantiene una posizione troppo statica a centrocampo: potrebbe fare decisamente meglio.

Tapia 6 - Non sfigura alla sua prima partita della carriera nel massimo campionato spagnolo, anche se è ancora abbastanza evidente la poca abitudine ad attuare il tipo di gioco del Celta Vigo. Ci sarà tempo per perfezionarsi.

Mor 7 - La Liga lo elegge "uomo partita": il turco gioca una gara di assoluto sacrificio, percorrendo una marea di chilometri e soprattutto riuscendo a coprire ogni zona del campo. Ha talmente tanta voglia di segnare che, spesso e volentieri, scatta in anticipo e finisce in fuorigioco sulle iniziative in verticale di Iago Aspas. Crea tanto, ma gli manca il gol (Dall'86' Santi Mina s.v.)

Brais Méndez 6 - Dal punto di vista tecnico è tra i più forti, ma non basta per fare la differenza (Dal 76' Baeza s.v.)

Nolito 6.5 - Attacca e difende, difende e attacca: non importa che il Celta sia avanti o in difesa, lui c'è sempre. E' sua la chance più ghiotta del match per il Celta Vigo: gran sinistro dal limite dopo soli dieci minuti, Dmitrovic mette in corner con un gran riflesso.

Aspas 6.5 - Da tempo è l'uomo su cui viene costruita questa squadra: gli anni passano, la sua classe resta. Energico e prepotente, fa di tutto per portarsi il Celta sulle spalle: pomeriggio difficile per i pochi palloni ricevuti, ma è lo sforzo che va premiato.