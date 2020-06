Le pagelle del Chelsea - Il gol di Willian decide la Premier. Pulisic convincente

Risultato finale: Chelsea-Manchester City 2-1

Kepa 6 - Interviene con i piedi su un tiro-cross di Mendy, poi si supera sulla girata a botta sicura di Fernandinho. Abile a disinnescare anche un tentativo di dribbling di Bernardo Silva, dopo un'indecisione della sua difesa. Parte forse in ritardo sulla punizione di De Bruyne, che resta comunque una delizia.

Azpilicueta 6,5 - Sorvegliare Sterling è compito ingrato per definizione. Impega un po' a prendere le misure all'inglese, peraltro spalleggiato dallo spigliato Mendy in avvio. Poi però, complice anche il calo evidente del City, riesce a rassettarsi. Solido e costante: quello che serviva alla difesa stasera.

Christensen 6,5 - A dispetto del fraseggio a tratti inebriante della squadra di Guardiola, ha il merito di non sbandare e di non perdere i riferimenti. Il suo colpo di testa, respinto da un gran colpo di reni di Ederson, è l'anticamera del gol di Pulisic, che arriva qualche istante più tardi.

Rudiger 6,5 - Il basso livello di protagonismo denota grande accuratezza nelle letture e negli interventi. Sbaglia poco, bada al sodo e dà un contributo essenziale a disinnescare le trame dei Citizens.

Marcos Alonso 6 - Prudenza che l'accompagna sin dalle prime battute, e accentuata dall'ammonizione rimediata al trentottesimo per un fallo tattico su Mahrez. Da allora limita i danni, ma lo fa con criterio e ordine.

Barkley 5 - Sotto ritmo rispetto al trend stabilito questa sera dalla squadra. Sembra quasi nascondersi: poco intraprendente, scolastico nelle scelte e nel pensiero. Dopo settantatré minuti arriva anche la bocciatura di Lampard, che inserisce al suo posto Kovacic. (Dal 73' Kovacic 6 - Si limita a gestire nel finale).

Kanté 6 - Inevitabile che la sua posizione risulti cruciale in un confronto con il centrocampo del City. Lui è una garanzia, e garantisce copertura a Rudiger e Christensen.

Mount 6 - L'interpretazione è quella giusta: riesce ad abbinare alla sensibilità in palleggio un animo battagliero, che questa sera fa la differenza. L'unico neo è l'occasione fallita sul regalo di Ederson: doveva far meglio. (Dal 91' Pedro s.v.).

Willian 7 - L'idolo di Liverpool, per una notte: chiude il match con il penalty trasformato con freddezza, consegnando di fatto il titolo alla banda di Klopp. Meno barocchismi ampollosi e maggiore efficacia.

Giroud 5,5 - Non una gara agevole per il francese, che bada soprattutto ad aprire gli spazi per le due frecce ai suoi lati. Non ha problemi ad indossare l'elmetto, ma è di fatto evanescente in zona gol. Apprezzabile comunque lo sforzo: è il primo ad uscire. (Dal 62' Abraham 6,5 - È lui a guadagnarsi il rigore che vale i tre punti).

Pulisic - L'avvio di sofferenza sembra lasciar presagire ad una serata di sofferenza e priva di acuti. Nulla di più sbagliato: il Chelsea alla distanza si ridesta, prende coraggio ed è famelico sugli errori della controparte. Uno, enorme, glielo fanno Gundogan e Mendy: lui pensa al resto, e dopo lo sprint la mette all'angolino con freddezza. Soltanto un miracolo di Walker gli nega la doppietta nel secondo tempo. (Dal 92' Gilmour s.v.).