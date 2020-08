Le pagelle del Chelsea - Male la difesa, Abraham fa 18 in stagione

vedi letture

Bayern Monaco - Chelsea 4-1 (10' rig. Lewandowski, 24' Perisic, 44' Abraham, 76' Tolisso)

Caballero 5.5 - Cartellino giallo e calcio di rigore dopo pochi minuti, qualche responsabilità anche sul gol di Perisic. La difesa alta gli crea qualche problema di troppo, su alcune giocate pecca di superficialità come tutta la squadra.

James 5 - Gnabry lo mette in crisi con le sue accelerazioni e dopo un paio di azioni paga pegno perdendo una palla sanguinosa che porta al gol di Perisic. Cerca di riscattarsi con alcune conclusioni dalla distanza.

Christensen 5 - Partita da matita rossa, non riesce mai a tenere gli attaccanti bavaresi. Da condannare soprattutto l'atteggiamento molle e poco convinto sui vari contrasti.

Zouma 5.5 - Un paio di errori pesanti, che regalano gol e occasioni al Bayern. Sui palloni alti rimane però una sicurezza, difficilmente si passa dalle sue parti quando i palloni spiovono in area.

Emerson Palmieri 5 - In fase difensiva deve ancora migliorare: troppe disattenzioni, soprattutto con la linea schierata. Bene quando attacca, ma deve dare maggiore supporto al pacchetto arretrato.

Barkley 5.5 - Primo tempo da dimenticare totalmente: palloni persi in maniera sanguinosa e tantissimi errori di disattenzione. Gioca in un ruolo in cui non riesce ad esaltare le sue caratteristiche, ma deve fare qualcosa di più. Manca soprattutto negli inserimenti senza palla, gioca meglio con il 4-2-3-1.

Kanté 6 - Solito impegno da parte del centrocampista francese, che si muove bene tra le linee e cerca di sporcare le linee di passaggio. Soffre però nel primo tempo, in alcuni casi concede un po' troppi spazi.

Kovacic 5.5 - Nella ripresa i blues cambiano schieramento, ma non riesce comunque ad imporsi e a costruire gioco in fase offensiva. Si muove a vuoto, senza mai trovare le giuste misure.

Hudson-Odoi 6 - Buon atteggiamento rispetto ai compagni, sicuramente si muove meglio rispetto agli altri attaccanti. Il VAR gli annulla un gol, ha dimostrato di potersi meritare una maglia nella prossima stagione.

Abraham 6.5 - Non ha molte occasioni da gol, ma la prima che gli capita sui piedi finisce in gol. Si muove anche sulle corsie esterne creando diversi problemi al Bayern. (Dall'81' Giroud s.v.).

Mount 5 - Prestazione da dimenticare, si vede poco e si eclissa dietro la linea difensiva dei padroni di casa. Prova qualche accelerazione, ma l'unico tiro sull'imbucata di Emerson viene neutralizzato facilmente da Neuer.

Lampard 5.5 - Il punteggio era già compromesso, ma la sua squadra non è stata mai in partita. L'unico cambio che effettua è quello del modulo, ma il 4-2-3-1 non paga anche per via di un atteggiamento al di sotto delle aspettative.