Le pagelle del Chelsea - Marcos Alonso si veste da goleador, Giroud spreca troppo

Bournemouth-Chelsea 2-2 (33', 85' Marcos Alonso (C), 54' Lerma (B), 57' King (B))

Caballero 6 - Stilisticamente non fa impazzire a livello stilistico, ma sventa il pericolo in un paio di occasioni. Sempre attento, non concede nulla ai padroni di casa nella prima frazione. Può fare poco sui due gol subiti.

Azpilicueta 6.5 - Nei momenti di difficoltà la rotta la deve ritrovare il capitano. Prova a fare tutto, spesso però lo lasciano da solo: lui combatte col coltello in mezzo ai denti, senza mai lamentarsi.

Christensen 6 - Ruvido in un paio di occasioni, ma spende bene il cartellino giallo bloccando Wilson in campo aperto. Il Chelsea balla dietro, lui prova a metterci la toppa.

Tomori 4.5 - Un paio di errori da matita rossa che condizionano la sua prova. Distratto in più di un'occasione, sbaglia tutto ciò che c'è da sbagliare. (Dal 64' Willian 5 - Non ha un buon approccio sulla sfida, si complica spesso la vita con qualche ricamo di troppo).

James 6.5 - Quando alza i giri del motore diventa imprendibile sulla corsia destra. Entra nell'azione del gol con un bel cross tagliato sul primo palo.

Jorginho 5.5 - Prova a dettare i tempi e ad accelerare la manovra, ma come tutta la squadra esce dai 10' di follia collettiva più che frastornato. (Dal 65' Barkley 5.5 - Giocate sbagliate e scelte discutibili, può fare molto di più).

Kovacic 6 - Gioca facile e senza mai forzare, una scelta intelligente quando i ritmi si alzano. Nel finale rischia troppo nel tenere palla, ma i Blues volevano vincere la sfida.

Marcos Alonso 8 - Il man of the match è sicuramente l'ex Fiorentina che si fa trovare pronto in due occasioni e non sbaglia. Prima sul secondo palo, da vero rapace d'area, poi di testa su una respinta: è ancora un esterno di ruolo, ma oggi si è travestito da bomber di razza.

Mount 5.5 - Prova a creare spazi e superiorità numerica, ma il centrocampo del Bournemouth lo argina senza tanti problemi.

Pedro 6.5 - Uno dei pochi che si muove tra le linee, non dà mai punti di riferimento. Si sacrifica molto, da applausi la sua prova difensiva.

Giroud 5 - Si vede davvero poco, soprattutto nei movimenti. Poco incisivo in zona gol, viene servito pochissimo anche dai compagni. Unica nota positiva al momento del primo gol, dove si inserisce bene sul cross basso di James. (Dal 72' Batshuayi 5.5 - Entra e segna, ma qualche centimetro di troppo gli nega la gioia del gol. Da quel momento in poi si vede pochissimo).