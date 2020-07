Le pagelle del Chelsea: Mount e Giroud ispirati, Willian in crescendo

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 1-3.

Caballero 6 - Qualche uscita non proprio impeccabile, ma nel complesso fa il suo.

Azpilicueta 6,5 - Grande pressione sulla fascia nella prima parte di gara, è l'autore di molte iniziative pericolose. Puntuale nei compiti difensivi.

Zouma 6 - Molta concretezza, forse perfino troppa quando si tratta di contrasti fisici. Lo scontro fortuito con Bailly è il primo dei due colpi da k.o. che mandano al tappeto l'ivoriano.

Rüdiger 6 - Attento nelle chiusure difensive, mette anche lo zampino nel tris del Chelsea costringendo Maguire all'autogol.

James R. 6,5 - Con il passare dei minuti fa sentire sempre più la sua pressione offensiva, creando con Willian diverse situazioni pericolose. Non manca di dare il suo contributo in copertura.

Jorginho 6 - Non è autore di giocate illuminanti ma amministra bene i palloni che passano dalle sue parti in mediana.

Kovacic 6 - Muscoli e tempismo, fa diga nel centrocampo del Chelsea, spendendo molto in termini di corsa. Dal 42' s.t.: Loftus-Cheek - Solo una manciata di minuti nel finale.

Alonso 6,5- Fa sempre sentire la propria presenza sulla fascia sinistra. Piazza diversi cross che, pur non essendo sempre precisi, mettono in apprensione i difensori dello United.

Willian 6,5 - Così come James, cresce nel corso della partita, riuscendo a sfruttare sempre meglio gli spazi concessi dagli avversari. Vivace. Dal 38' s.t.: Hudson-Odoi n.g. - Pochi minuti in campo, ma riesce comunque a mettersi in mostra con una conclusione velenosa.

Giroud 7 - Fiuto del gol da attaccante di razza, realizza l'1-0 nel recupero del primo tempo che mette in discesa la gara per il Chelsea. Gran lavoro anche a servizio dei compagni. Dal 37' s.t.: Abraham n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Mount 7 - Sfrutta un'indecisione di de Gea in occasione del 2-0, ma la sua prestazione si distingue per grande la determinazione nel cercare la conclusione in porta. Ispirato. Dal 46' s.t.: Pedro n.g. - Entra con il piglio giusto, nonostante il suo ingresso sia già nel recupero.