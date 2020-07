Le pagelle del Chelsea - Serata difficile per la difesa, Pulisic riapre la partita

Kepa 6 – Ne prende cinque, eppure non ha grosse responsabilità.

Azpilicueta 5 – I tre tenori del Liverpool lo costringono a una serata in trincea.

Zouma 5 – Distratto. Cerca di far valere tutta la sua fisicità ma si concede troppo amnesie.

Rudiger 5 – Qualche buona diagonale, poi anche lui viene travolto dalla potenza di fuoco dei Reds.

James 5,5 – Gioca col freno a mano tirato. Poche discese degne di nota, zero cross dal fondo.

Jorginho 6 – Prova a mettere ordine in mediana. Buone geometrie, a ritmo compassato.

Kovacic 5,5 – In affanno, sempre in ritardo. Non riesce a far emergere le sue qualità tecniche.

Marcos Alonso 5,5 – Poca spinta. Bada soprattutto a difendere e non lo fa benissimo. (88’ Emerson sv)

Willian 5,5 – Propizia il primo gol con una girata respinta da Alisson. Unico lampo di una serata grigia. (59’ Pulisic 7 – Impatto devastante. Riapre una partita che sembrava già chiusa con un gol e un assist).

Mount 5,5 – La partenza è incoraggiante, però si spegne presto. Segna, ma a gioco fermo (59’ Hudson-Odoi 6,5 – Una ventata di freschezza per la manovra dei Blues. Gran cross per Pulisic).

Giroud 6 – Segna un gol di rapina, poi viene sacrificato da Lampard. (59’ Abraham 6,5 – Si fa trovare pronto, scaraventando in rete il primo pallone toccato).